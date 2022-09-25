郭家耀：小米暫難脫低位徘徊格局

單看第二季，小米純利按年下跌83.2%至13.86億元；經調整淨利潤為20.81億元，按年下跌67.1%，其中包含智能電動汽車等創新業務費用為66.11億元。季內錄得收入701.71億元，按年跌20.1%。細分業務去看，收入佔比達六成的智能手機業務收入為423億元，按年下跌28.5%；收入佔比近三成的IoT與生活消費產品分部收入達198億元，按年下跌4.5%；互聯網服務收入則按年跌0.9%至70億元。

季內全球智能手機出貨量達3,910萬台，出貨量按月提升。集團為了加強自研技術，打造核心競爭力，季內研發支出達38億元，按年增長22.8%。而在2022年7月舉行的新一代旗艦新機Xiaomi 12S Ultra的發布會上，首次發布了自研澎湃G1電池管理晶片，搭配前期自研的澎湃P1充電晶片，有助增強手機產品續航能力，提升用戶體驗。

然而，集團的手機業務持續滲透世界各地，不論在內地或海外，品牌同樣具高認受性。根據Canalys數據，2022年第二季，小米在中國智能手機出貨量排名第四，市佔率為15.7%，按月提升1.7個百分點。根據第三方數據，季內小米在中國線上渠道排名保持第一。至於海外市場，2022年第二季，集團境外市場收入為340億元，佔總收入的48.4%。根據Canalys數據，2022年第二季小米全球智能手機出貨量排名保持第三，市佔率為13.8%，連續兩個季度實現市場份額按月提升。

另一方面，集團積極探索智能電動汽車等創新業務，受惠新能源行業利好政策不斷，相關業務發展值得期待。內地智能機市場銷售放緩乃不爭的事實，集團智能手機業務遍布全球，有助增強抵禦風險能力。目前行業續吹淡風，看來股價仍需在低位徘徊一段時間，等待業務回暖訊號出現。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)