陳樂怡：奶價下半年料穩定 有利蒙牛利潤擴張
2022年09月25日 09:00
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美國聯儲局在9月議息會議上重申鷹派立場，一如預期連續三次加息0.75厘，並上調利率預測，將今年利率中位數由3.4厘上調至4.4厘，2023年及2024年分別為4.6厘及3.9厘。此顯示年內將進一步加息1.25厘，同時打破市場預期2023年暫停加息，甚至掉頭減息。
另一邊廂，地緣政治風險升溫，俄羅斯升級軍事行動，揚言動用核武在內的一切手段維護主權，引發市場恐慌情緒。恒指失守3月低位18,235點，有機會進一步下試17,661點，相當於9倍預測市盈率水平。
板塊方面，波動市況當中，資金流入內需股。我們認為，啤酒股年底料有世界盃因素支持，創造另一銷售高峰，加上市場憧憬內地防疫政策或會現調整空間，利好啤酒餐飲銷售渠道。在港上市的三大啤酒股當中，百威亞太(01876)在內地銷售渠道結構上，較側重於夜生活場所及餐廳。若然內地微調防疫政策，內地業務將可明顯受惠。
個股方面，乳業龍頭蒙牛乳業(02319)上半年銷售按年增長4%，經調整盈利升1%。展望未來，公司預計防疫政策邁向正常化，2022年銷售可錄高單位數至雙位數增長，並透過節省成本如銷售開支，達致經營利潤率改善0.2至0.3個百分點。最新目標與年初指引大致相若，令市場驚喜。公司預計原奶價格下半年維持穩定，有利於利潤擴張。現價對應2022財年預測市盈率19倍，低於10年均值。目標價37港元，止蝕價29元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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