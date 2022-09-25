陳樂怡：奶價下半年料穩定　有利蒙牛利潤擴張

美國聯儲局在9月議息會議上重申鷹派立場，一如預期連續三次加息0.75厘，並上調利率預測，將今年利率中位數由3.4厘上調至4.4厘，2023年及2024年分別為4.6厘及3.9厘。此顯示年內將進一步加息1.25厘，同時打破市場預期2023年暫停加息，甚至掉頭減息。

另一邊廂，地緣政治風險升溫，俄羅斯升級軍事行動，揚言動用核武在內的一切手段維護主權，引發市場恐慌情緒。恒指失守3月低位18,235點，有機會進一步下試17,661點，相當於9倍預測市盈率水平。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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