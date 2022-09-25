財金官員：息魔來襲！本港經濟面對四大危機

港府財金官員發表網誌表示，世界銀行早前指出，今年來各地央行同步大幅加息的程度，是50年來少見，並認為全球經濟陷入衰退的風險增加。如果各地央行都以力壓通脹至目標水平為首要任務，加息勢必持續，金融市場將持續受壓，估計明年全球經濟增長可能僅為0.5%。香港是全方位開放的經濟體，面對如此風雨飄搖的外圍經濟狀況，勢必多方面受到影響。

他指出，本港經濟正面對四大危機：1.本港的出口將進一步受壓。本港商品出口已連續3個月按年萎縮，即將公布的8月跌幅繼續擴大。全球各地紛紛收緊貨幣政策，將進一步削弱環球增長動力，本港出口面對的挑戰料將持續。

2.借貸成本上升。在美國累計加息3厘後，多家本港主要銀行上周也將最優惠貸款利率(P)上調0.125厘，並同時上調存款利率。由於不少中小企的銀行貸款均以最優惠利率作利息計算基礎，這意味融資成本將增加。事實上，以銀行同業拆息加若干點子為計算基礎的大企業的借貸和市民的物業按揭供款負擔過去幾個月已增加了不少。

3.金融市場，尤其是外匯和證券市場，將隨外圍市場變化而持續波動。資金的流竄，加上市場情緒化的反應，更可能令波幅出現意料之外的變化。

4.資產價格受壓。除了港股今年來反覆受壓，今年截至8月整體住宅樓價亦下跌了6.3%。除了利息變化外，宏觀經濟狀況、市場供求和投資氣氛等都對資產價格有影響。