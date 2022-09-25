Wetland Seasons Bay第3期加推43伙 折實平均呎價1.47萬
2022年09月25日 16:48
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雷霆（左），胡致遠（右）
新界上車盤積極部署次輪銷售，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周日(25日)公布價單3號。新地副董事總經理雷霆表示，該盤繼續維持該系列優良的銷售結果，由於向隅客眾多，最新加推43伙，折實平均呎價約14,745元，屬原價加推，短期內公布銷售安排，預料周內展開次輪銷售。
雷霆指，美國聯儲局加息，惟香港主要銀行按揭利率的加息步伐非常輕微，可見香港銀行體系資金非常充裕。同時，日前金管局放寬壓力測試要求，對於有剛性需求的買家或租客而言，上車入市會更容易。而隨着本港入境限制逐漸放寬，他相信，經濟復甦在望，市民的置業信心會大大加強。
新地代理總經理胡致遠稱，上述新價單單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎331至651方呎，扣除最高13.5%折扣後，折實價由506.2萬至865.92萬元，折實呎價由13,178至17,241元。按定價計，該批單位市值約3.1億元。當中，入場單位為第6B座2樓A6室，實用面積353方呎，採一房連儲物室間隔。
而展望下月，該集團部署推售元朗錦田北PARK YOHO Bologna及大埔白石角Silicon Hill第2期。