晶片市場都要崩潰？分析：明年銷售跌22%

外媒報道，據英國半導體市場研究公司Future Horizons創辦人Malcolm Penn稱，今年全球晶片市場規模僅增長4%，更調低今、明兩年全球晶片市場的增長預期，稱明年全球晶片市場將崩盤，銷售跌幅高達22%。

據eeNews報道，Penn過去近18個月一直警告晶片市場恐面臨第17個衰退期，他在網路會議上指出，在經濟、產業需求、資本支出和平均售價(ASP)方面，「每個警告燈都在閃紅色」。

Penn指，晶片單位出貨量增長已好幾季超過長期平均水平，意味着客戶一直在重複訂購，且將零組件庫存起來。但隨着客戶開始削減訂單，平均售價也隨之下降，6月平均售價已開始暴跌，比原預期的第3季來得要早。

他表示，因為記憶體晶片價格暴跌20.2%，IC平均售價從今年次季的高峰1.35美元，下降至次季季底的1.105美元，跌幅18.1%，邏輯、微晶片和類比IC組件(analog component)的平均售價在今年第3季下降只是時間問題。

在半導體產業資本支出方面，Penn稱，近年一直處於歷史高位，佔總銷售額23%，高於長期平均水平的13%，而該支出的大部分將在市場不需要時繼續創造產能，晶片市場的崩盤比預期早一點。