保金融地位！財金界冀港府完全解除防疫措施

儘管港府將於周一(26日)起落實放寬入境檢疫措施，機場抵港人士改為「0+3」(即毋須酒店檢疫，3天居家醫學監察)，同時取消登機前須提交48小時核酸檢測陰性證明，改以24小時快測結果代替，惟有財金界人士直言「0+0」才能吸引外資來港，反問「哪裏有客戶主動將一筆生意主動送給香港」。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華接受《東網》專訪時表示，海外人士抵港首3天「黃碼」期間，不能進入食肆等處所，故無法與客戶共同外出用餐，情況並不理想，促請港府盡快縮短機場入境檢疫至「0+0」，完全解除防疫措施，並推出優惠政策，吸引已遷移至外地的公司及人才回流，重新激活本港的競爭力，同時建議港府要更積極向內地商討通關事宜。

他指，「哪裏有客戶主動將一筆生意主動送給香港？香港自己不爭取，哪會有生意到來？」過去長期的嚴格防疫政策落下的「後遺症」已浮現，一些海外資產管理公司已將其公司或地區總部遷移至鄰近的新加坡市場，因當地早已實行免檢疫隔離入境、取消戶外佩戴口罩要求等。同時引述機構調查，香港在全球金融中心排名落後於新加坡，認為這是一個警號，要盡快與其他市場看齊。

早前有傳香港證監會跟金融機構溝通，要求在海外工作的核心持牌人回港。有證券業界人士坦言，部分券商高層在疫情下留在外地或內地，以加強與海外客戶的聯繋，特別是面對面的交流，然後再利用視像通訊工具與香港團隊開展後期工作。除了遙距開戶系統外，持牌人士在外地用其他的科技手段開展業務並不常見。

陳氏提到，在一般情況下，持牌人士不能長期離開香港、外出「搵生意」，相信主要牽涉地方法律問題，認為「政策應雪中送炭，不是雪上加霜」，在此刻要求海外持牌人士回港，或斷送商業機會，期望證監會能夠跟不同國家的監管機構，如中國證監會，討論牌照互認，讓香港持牌人士能名正言順地進入內地市場。