【瀉價近百萬】沙田第一城兩房跌穿「4球」

降壓測無料到，無阻樓價進一步下瀉，上車指標沙田第一城兩房單位，市傳樓價跌破400萬港元。市場消息稱，上述46座一個中層單位，實用面積約284方呎，曾叫價450萬元放售，減價後市傳僅以395萬元售出，呎價約13,905元。據了解，上址對下一層單位，去年做價達480萬元。

【將軍澳新都城帳蝕82萬】

放寬壓力測試，藍籌屋苑都要繼續蝕賣。美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期​7座中層G室，實用面積約363方呎，6月時叫價720萬元放售，減價至618萬元沽出，呎價約17,025元。原業主於2018年以700萬元購入，帳面蝕約82萬元。

【LP6由668萬劈到僅588萬】

將軍澳日出康城為新供應重災區，淡市下二手樓價跌穿「6球」。美聯許志琼表示，LP6第5座高層G室，實用面積約306方呎，一房間隔，7月初次以668萬元於盤，但環球經濟不穩，加上地緣政治因素，8月已主動減價到640萬元。

他續指，直至9月，原業主為求套現已3次下調叫價至600萬元，但仍未獲承接​，近日股市更跌穿18,000點，加息已成定局，原業主憂心樓價每況愈下，見有上車客還價，果斷地以588萬元成交，累計減幅約12%，呎價19,216元，做價料為項目二手價新低。

據了解，原業主於2018年10月一手以554.5萬元買入，持貨3年帳面獲利33.5萬元，扣除使費近平手離場。