【人之常情？】美國婚禮「收人情」籌首期　公價是...

東西婚禮文化各有不同，香港人搞結婚收人情是人之常情，但外國婚禮中，一對新人很多都會擬定一份禮物清單，供賓客買禮物時作參考，清單上往往是生活上會用到的，例如枱櫈櫃、杯碗碟，大至洗衣機、洗碗機、吸塵機等。賓客買得安心，新人又收得放心，不用擔心收到不切實際的禮物。

不過，一對來自美國紐約的新人就突破文化界限，在禮物清單上直接寫「我要現金」！當他們準備今年的婚禮時，在網上的婚禮清單的名稱是「上車基金」。

菲尼克(Alexa Feneque)和特勒斯(Silvio Tellez)表示：「希望你能和我們一起慶祝我們的婚姻！我們正在努力為我們的第一個家儲錢，如果您願意送禮物，接受任何捐款，首選現金，真誠感謝您。友情提醒：支票抬應寫上我們兩人的名字。」坦白得來又親切，不過如果放在華人社會就未必受落，支票要寫名和銀碼，美國又沒有利是封遮一遮，始終會怕尷尬。

究竟美國上車有幾難？根據按揭貸款銀行家協會的數據，8月份按揭貸款申請的每月支付中位數為1,839美元，按年增長43%。根據數據，婚禮賓客平均為上車基金貢獻175至200美元。「客人真的很想為這些新房基金捐款，他們願意多捐一點錢來幫助一對夫婦上車。」

一位來自密歇根州的31歲新婚夫婦去年在婚禮上籌集了10,000美元做首期。新娘子說：「我住的社區的樓價開始下跌，我們不想再拖延了。」