【移英注意】歐洲通脹料9.7%再破頂　鎊匯崩潰或狂加息

歐美通脹升幅驚人，其中歐元區周五將公布反映通脹的消費物價指數(CPI)，9月數字預計進一步逼近10%，再創歷史新高，令歐洲央行在目前經濟疲弱的背景下，10月初不能救市之餘，反而須再次考慮大幅加息。銀紙貶值、物價飆升，再撞正融資成本急增，正拖低民眾生活水平，不少國家被迫節衣縮食、甚至重回「燒柴」時代，英國更因電費狂加，最快本周末起有大規模拒交電費行動，即使上周五政府急推大規模救市計劃，惟反惹英鎊匯價崩潰，恐迫央行緊急加息！歐英十足十兩邊不討好。

歐央行10月勢加0.75厘

外媒訪問多名經濟師，預測9月歐元區CPI中位數達9.7%，一旦成真，不但按月升0.6個百分點，更在今年內持續衝上歷史新高。當中有4名經濟師更料9月通脹達雙位數，主要原因是俄烏戰事持續，烏克蘭的糧食和俄羅斯的石油、天然氣供應經常受阻，令糧價和能源價格飆升，推動通脹，迫使歐央行10月初再加息0.75厘扼殺經濟。

更甚的是，糧食短缺危機可謂無遠弗屆，令降通脹更難。歐盟委員會主席萊恩日前宣布，分配6億歐元(逾45億港元)來應對全球糧食安全危機，受惠對象是較脆弱的歐盟夥伴國家，包括非洲、加勒比和太平洋地區國家。此外，外媒分析指出，「盟友」美國愛莫能助，其通脹和削減開支措施正削弱政府的食品援助計劃，原因是拜登政府雖在近一年前增加資助食物券，但同時削減為食物銀行、學校和原住民購買食品，減幅相當於2020年前政府時的一半，而高通脹令食物券持有人能買得到的食物大降。

鎊匯弱 跌落一算風險增

已脫離歐盟的英國則深受能源價格大升之苦，難怪首相卓慧思甫上台，便要推出50年來最大規模的減稅方案，惟同時間因涉及天量發債，令英鎊乍現信心危機。花旗預期，未來幾個月英鎊將在1.05至1.1美元區間上落，跌落一算的風險正增加；荷蘭銀行則料有17%機會今年底跌落一算；德意志銀行外匯研究環球主管George Saravelos更以個人名義認為，英倫銀行應在本周宣布緊急加息，以安撫市場，避免令英鎊被瘋狂拋售。

事實上，即使英國狠手救市，也未必能避免深層次社會問題，英國「天然氣和電力市場管制局」(Ofgem)早前宣布，家庭電費和天然氣價格上限將從1,971英鎊(約1.83萬港元)上調至3,549英鎊(約3.29萬港元)，最快10月執行。有名為「Don't Pay UK」的組織在網上發起聯署行動，要求政府把電費降低至可負擔水平，否則將於10月起拒交電費，一旦有100萬人拒交電費，便會於10月1日發起罷工。目前獲逾19萬人承諾參與。

38%企業估明年經濟惡化

鑑於經濟和物價愈趨不穩，企業都希望盡快收回現金。信用保險公司科發斯發表調查報告指出，提供信用期限的企業按年減少3個百分點，至71%，尤其是主要在德國經營的企業。而短期信用期限在今年繼續佔據主導地位，90%的企業要求在60天內付款。然而，有趣的是，平均信用期限不跌反升，輕微增加了0.2天，達到32.8天。該企業的北歐經濟學家Christiane von Berg解釋，企業對客戶的信心下降，故提供短期的信用期限，但同時受制各種技術原因，包括市場標準、供應鏈問題、交貨時間等，迫使企業不得不繼續提供甚至延長信用期限。

另外，該調查亦發現，企業對今年的經濟形勢雖大致持「中立」態度，但仍有38%的企業預計明年經濟環境將會惡化，且悲觀情緒幾乎遍布各個行業，僅得14%的企業對明年感到樂觀。