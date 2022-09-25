【堅‧離地】少理經濟前景差　超級豪宅交投破頂

在倫敦和紐約，超級豪宅交易量2021年激增一直持續到今年。繼去年紐約的超級豪宅交投創歷史新高之後，今年首8個月達成了218筆超過1,000萬美元的交易，高過去年同期的167筆。

根據LonRes的數據，2019年疫情爆發前的倫敦，同期有272套房屋以500萬英鎊或以上的價格售出，今年比2019年增長了66%。而在悉尼，全球房地產機構萊坊計算，今年上半年售價超過1,000萬美元的房屋銷售額是5年平均水平的兩倍多。

樓市分析師哈德森估計，與工資和按揭貸款利率相比，英國7 月份的樓價被高估了17%。 「如果按揭貸款息升上6厘，樓價則被高估40%。」意味着樓市泡沫有機會隨時爆破。

與此同時，世界主要經濟體經濟不景對於超級富豪來說是不祥之兆。今年7月，國際貨幣基金組織(IMF)曾警告稱，美國、中國和歐洲的經濟放緩可能會將世界推向全球衰退的邊緣。今年全球股市的大幅下跌，超級富豪身家也不免縮水。截至8月的一年中，MSCI的歐洲股票指數下跌了21%；美國標準普爾500指數下跌17%。

不過，紐約地產經紀Serhant研究主管表示，目前為止，這些不利因素並沒有影響對紐約的豪宅需求。他說:「超級豪宅銷售已經脫離了經濟放緩的現實，需求不受按揭息上升、通貨膨脹和經濟衰退擔憂的影響。」