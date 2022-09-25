新盤UPDATES：加息影響入市信心 周末成交低迷
2022年09月25日 22:02
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加息減低部分買家的入市意欲，整體一手市場交投量低迷，周末兩日僅錄約8宗新盤成交，為連續第3個周末出現個位數成交量。不過，亦有豪宅客於此際入市，以逾8,000萬元購入屯門洋房，暫為月內最大額的新盤交易。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期加推43伙
新界上車盤積極部署次輪銷售，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周日(25日)公布價單3號。新地副董事總經理雷霆表示，該盤繼續維持該系列優良的銷售結果，由於向隅客眾多，最新加推43伙，折實平均呎價約14,745元，屬原價加推，短期內公布銷售安排，預料周內展開次輪銷售。
新地代理總經理胡致遠稱，上述新價單單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎331至651方呎，扣除最高13.5%折扣後，折實價由506.2萬至865.92萬元，折實呎價由13,178至17,241元。按定價計，該批單位市值約3.1億元。當中，入場單位為第6B座2樓A6室，實用面積353方呎，採一房連儲物室間隔。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期暫收逾2,800票
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue將於明日中午截票。據悉，截至今(25日)下午8時，已接獲逾2,800張入票，按首輪將以定價發售的243伙計，超額認購逾10.5倍。
●屯門滿名山洋房售8,154萬元
周末新盤市場錄得大額成交。據項目成交紀錄冊顯示，嘉里建設(00683)旗下屯門滿名山，最新售出名庭H5號洋房，實用面積2,861方呎，設有四房睡房，位於地下的客飯廳外連2,098方呎花園，地庫附2個停車位，另提供1,106方呎天台。該座洋房再連同另1個車位以8,154萬元成交，呎價約28,501元。資料顯示，上述洋房連家具、裝置出售，而該宗交易的成交期為120日。
●北區高爾夫‧御苑三房呎價約15,454元
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，最新售出8座16樓B室，為實用面積961方呎的三房單位，成交價約1,485.1萬元，呎價約15,454元。
●西南九龍維港滙II兩房售出1,166萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，本月至今暫沽約8伙，包括新近以1,166.72萬元售出第6座3樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，呎價約23,811元。
●大埔林海山城三房招標售
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，新近透過招標售出12座3樓B室，實用面積1,173方呎，採三房連工作室間隔，設私人升降機大堂，成交價為2,028萬元，呎價約17,289元。資料顯示，該盤由8月至今累沽9伙，套現逾2.5億元。