新盤UPDATES：加息影響入市信心　周末成交低迷

加息減低部分買家的入市意欲，整體一手市場交投量低迷，周末兩日僅錄約8宗新盤成交，為連續第3個周末出現個位數成交量。不過，亦有豪宅客於此際入市，以逾8,000萬元購入屯門洋房，暫為月內最大額的新盤交易。

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新地代理總經理胡致遠稱，上述新價單單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎331至651方呎，扣除最高13.5%折扣後，折實價由506.2萬至865.92萬元，折實呎價由13,178至17,241元。按定價計，該批單位市值約3.1億元。當中，入場單位為第6B座2樓A6室，實用面積353方呎，採一房連儲物室間隔。

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