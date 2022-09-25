北角半山豪宅都頂唔住　三房戶低市價15%沽

加息陰霾下，港島屋苑都錄平價成交。北角半山寶馬山花園套三房單位，減價120萬元，終以約1,780萬元易手，低市價約15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳家鴻指，北角半山寶馬山花園5座中層B室，實用面積約830方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,900萬元，最終以約1,780萬元易手，呎價約21,446元，較市價平約15%，新買家屬於同區換樓客。

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新界區

●美聯劉卓豪表示，將軍澳新都城2期10座中層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，吸引用家承接，單位8月放盤，當時叫價680萬元，其後調減至650萬元，今再減至618萬元易手，累積減價62萬元，減幅約9%，呎價約18,733元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢寶珊苑1座地下單位，實用面積約984方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，連花園約300方呎，原先叫價1,600萬元，累減125萬元，獲買家以1,475萬元成交，呎價約14,990元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山銀湖‧天峰8座高層H室，實用面積約690方呎，套三房間隔，享海景，以1,063萬元成交，呎價約15,406元，去年同類單位成交價達1,100萬元，按年跌價約3.4%。

●中原王勤學稱，元朗區9月僅錄得51宗二手買賣，其中尚悅‧嶺2座低層F室，實用面積約270方呎，一房間隔，叫價448萬元，近日減至422萬元沽出，呎價約15,630元，做價屬屋苑一房戶次低，約3年多單位帳面升值約6%。

●美聯張瑋津表示，元朗PARK YOHO Sicilia第1A座中層F室，實用面積約407方呎，一房間隔，原業主見樓價下調亦有意換樓，減價48萬元，以620萬元沽出，呎價約15,233元，原業主於2019年8月以650萬元購入，持貨逾3年帳面蝕讓約30萬元。

●利嘉閣文錦璋指，元朗葡萄園美冬大道獨立屋，實用面積約2,150方呎，三層連天台及車位，以2,200萬元易手，呎價約10,233元，原業主於2009年5月以約1,538萬元購入，持貨僅13年帳面獲利約662萬元，物業升值約43%。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天頌苑N座中層16室，實用面積約640方呎，兩房間隔，區內綠表客考慮鄰近家人居住，方便照應，獲減價18萬元，決定於未補價第二市場以400萬購入，呎價約6,250元。

●祥益表示，天水圍居屋天富苑K座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區外綠表客的家人亦居於同屋苑，累減35萬元，在未補價第二市場以455萬元購入上址自用，呎價約7,000元。

●美聯黃淑賢指，青衣居屋青盛苑中低層3室，實用面積約381方呎，原先打算於已補價自由市場以底價430萬元沽貨，減價40萬元後，剛僅以390萬元易手，呎價約10,236元。

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