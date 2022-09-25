南韓樓價回落　呢類住宅「半價」求售...

在高通脹下，加息成為環球主要央行「新常態」，繼美國聯儲局連續3次加息0.75厘後，外界觀望其他央行會否倣效加快加息步伐。南韓央行自去年8月展開加息周期，對樓市影響逐漸浮現，部分地區樓價慘被「劈半」，截至9月19日當周首都圈整體樓價跌0.23%，創逾10年來最大單周跌幅，首爾樓價則連跌多周，專家料樓價跌勢仍未結束。

數據顯示，截至9月19日當周南韓整體住宅價格按周跌0.19%，為2012年5月初有統計以來最大單周跌幅。KB國民銀行表示，儘管政府近期正試圖提振房地產交易，惟無法解決民眾對利率上升和經濟衰退的憂慮，首都圈房屋的實際銷售量將繼續下跌。

事實上，當地部分地區樓價慘被「劈半」，韓媒報道，位於仁川松島的一個擁有3,000住戶的大型住宅區，其中一間84方呎公寓的價格已由2月的12.45億韓圜，降至近期的6.5億韓圜，首爾市內富裕的江南區亦有一間公寓售價從高位減近10億韓圜。當地樓市陷入低迷，首爾8月房屋成交量只有去年同期的14%，大邱市的待售房屋數量超過7,500間，為去年底的4倍。

政府準備穩匯市

另南韓財長秋慶鎬表示，毋須對近期韓圜跌勢過分擔心，稱該國擁有約4,300億美元外匯儲備，全球排行第9，政府將準備多項措施穩定外匯市場，又指暫時並不急於與聯儲局達成貨幣互換。