內地旅遊需求回暖在望　多地派消費券谷市道

內地今年的十一長假期即將進入倒數階段，雖然疫情防控措施嚴謹，上周四原本在北京舉辦的中關村論壇亦須延期，但國家發改委揚言正加快研究推動促進消費舉措。三亞、成都等部分地區已解除全域靜態管理，多地旅遊需求回暖在望，加上地方補貼扶持政策相繼出爐，零售旅遊業界紛紛視十一黃金檔期為第四季首場反擊戰。

滬投入5億 次輪規模加碼

近期多個地方政府密集出招，狂推新一輪促消費政策，市場預期後續消費潛力將不斷釋放。繼海南省發布多項經濟恢復舉措，包括向省外旅客發放5,000萬元人民幣(下同)旅遊消費券；向省內居民發放一億元消費券提振當地消費；放寬汽車限購政策刺激汽車消費之後，上海市商委周日就投入5億元財政資金，發放第二輪電子消費券，規模多於首輪的兩億元，且使用時間橫跨10月首8日的十一長假，基於「就地過節」的倡議，在首輪消費券實現核銷部分帶動消費槓桿率近4倍之下，滬市消費潛力勢將得到激發。

王涵坦言，現時內地消費低迷，儲蓄率又高企，但當備災資金達到一定限度後，儲蓄率就會自然下降。政策層面上，鼓勵短期的消費之後，中期進一步做好疫情防控，對整個消費均有助回升。內地官員早前明示第三季出台的政策至關重要，他就估計，財政政策在消費領域料有更好的發力，因今年經過炎夏、進入冬季前，傳統金秋時節往往是鼓勵消費的最好時期，尤其是上半年因疫情防控措施，很多旅遊服務業相關消費沒有釋放，財政政策在這些領域托底將較重要。

民宿預訂量料更勝中秋假

與十一長假常有「雙節」之稱的中秋小長假消費大收旺場，為零售旅遊行業打下強心針，有望重振傳統「金九銀十」零售黃金檔期的雄風。途家民宿的數據顯示，在中秋小長假結束之際，十一長假期間的民宿預訂量已與中秋小長假持平。在理想情景下，十一長假民宿預訂量有望較中秋提高一倍。天風証券亦認為，內地消費有被低估的可能，尤其是社會消費品零售總額口徑不包含餐飲外的服務，且社會消費表現本身就有改善空間。

不過，受疫情持續、地緣政治、通脹飆升及全球經濟潛在衰退等不確定性因素影響，內媒引述會計師行普華永道(即羅兵咸永道)中國消費市場行業主管合夥人葉旻指，短期內地零售市場前景正面臨挑戰。該機構今年6月的調研數據顯示，44%內地消費者料未來6個月會增加食品雜貨支出。