東方日報B1：中港10月零售黃金期求「疫」轉

【內地旅遊需求回暖在望】

內地今年的十一長假期即將進入倒數階段，雖然疫情防控措施嚴謹，上周四原本在北京舉辦的中關村論壇亦須延期，但國家發改委揚言正加快研究推動促進消費舉措。三亞、成都等部分地區已解除全域靜態管理，多地旅遊需求回暖在望，加上地方補貼扶持政策相繼出爐，零售旅遊業界紛紛視十一黃金檔期為第四季首場反擊戰。

興業證券首席經濟學家王涵亦指出，隨着疫情防控有效性提升，民眾預防性儲蓄料下降，秋季將為鼓勵消費的好時機，他估計第四季國內生產總值(GDP)來自於消費的貢獻，約佔3.5至4個百分點。

近期多個地方政府密集出招，狂推新一輪促消費政策，市場預期民眾後續消費潛力將不斷釋放。

繼海南省發布多項經濟恢復舉措，包括向省外旅客發放5,000萬元(人民幣‧下同)旅遊消費券；向省內居民發放一億元消費券提振當地消費；放寬汽車限購政策刺激汽車消費之後，上海市商委昨日宣布投入5億元財政資金，發放第二輪電子消費券，規模多於首輪兩億元1.5倍，且使用時間從9月底橫跨10月首8日的十一長假，基於「就地過節」的倡議，在首輪消費券實現核銷部分帶動消費槓桿率近4倍之下，滬市消費潛力勢將得到激發。

王涵坦言，現時內地消費低迷，儲蓄率又高企，但當備災資金達到一定限度後，儲蓄率就會自然下降。

政策層面上，鼓勵短期的消費之後，中期進一步做好疫情防控，對整個消費均有助回升。內地官員早前明示第三季出台的政策至關重要，他就估計，財政政策在消費領域料有更好的發力，因今年經過炎夏、進入冬季前，傳統金秋時節往往是鼓勵消費的最好時期，尤其是上半年因疫情防控措施，很多旅遊服務業相關消費沒有釋放，財政政策在這些領域托底將較重要。

與十一長假常有「雙節」之稱的中秋小長假消費大收旺場，為零售旅遊行業打下強心針，有望重振傳統「金九銀十」零售黃金檔期的雄風。

途家民宿的數據顯示，在中秋小長假結束之際，十一長假期間的民宿預訂量已與中秋小長假持平。在理想情景下，十一長假民宿預訂量有望較中秋提高一倍。天風証券亦認為，內地消費有被低估的可能，尤其是社會消費品零售總額口徑不包含餐飲外的服務，且社會消費表現本身就有改善空間。

不過，受疫情持續、地緣政治、通脹飆升及全球經濟潛在衰退等不確定性因素影響，內媒引述會計師行普華永道(即羅兵咸永道)中國消費市場行業主管合夥人葉旻指，短期內地零售市場前景正面臨挑戰。該機構今年6月的調研數據顯示，44%內地消費者料未來6個月會增加食品雜貨支出。

【港靠本地客難急救經濟】

香港經濟在疫後的復甦步伐跑輸外圍，即使抵港人士檢疫安排進一步放寬，業界認為香港在早已毋須戴口罩的海外旅客眼中依舊毫無吸引力，更隨時被相繼開放通關的亞太地區「搶客」。即使10月份派發新一期消費券能提振零售及餐飲生意，但經濟學家不認為能為本地經濟帶來轉機。

在日本、泰國及南韓等旅遊勝地已向遊客開放邊境之際，香港正以「龜速」邁向復常。中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，目前本港檢疫安排的放寬步伐太慢，對旅客造成不便，無論是休閒或商務旅客的訪港意欲均不大。李表示理解政府要平衡風險，可是「(重視)安全到某一個地步，就會成為阻滯」，直言目前防疫安排已經淪為笑柄。

今起抵港人士檢疫安排放寬至「0+3」(即僅須3天居家醫學監察，毋須酒店隔離)，對被困兩年多的港人而言無疑是外遊喜訊，卻恐怕不利本地零售。香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，「0+3」對餐飲業幫助不大，又謂日本等地開放通關可說是針對香港，如同與本地「搶生意」，「如果我哋唔進取啲……則要花更多力氣先可收回失地。」

黃家和表示，當局要實施「0+0」(零隔離檢疫、零醫學監測)才幫到餐飲在內更多行業。鑑於11月有較多國際性活動在港舉辦，預計下次政府宣布(新防疫安排)時就會推行「0+0」。

星展銀行香港經濟師謝家曦亦指，目前「0+3」檢疫安排對本地經濟不會帶來顯著改善，當局需要施行「0+0」才可推動商業活動或零售復甦，但也難扭轉今年香港經濟表現。

實際上，廠商會會長史立德早已表示，防疫與經濟發展之間固然要取得平衡，但本地經濟已到退無可退地步，全面「開關」(對外通關)已刻不容緩，「死守孤島、單靠本地消費市場實在難以維持經濟增長；雖然勞工市場已有所改善，但加息等因素影響財富效應，令市民消費謹慎。」

新一輪消費券將於本周六派發，謝家曦坦言對零售市道未感樂觀，相信8、9月的零售表現不太理想。除了內地經濟增長放緩，外圍環境亦惡化，加上美國大手加息，以至整體投資意欲變得審慎，香港經濟復甦步伐放緩。該行預估香港全年經濟增長僅1%，更大有機會下調。

港府去年8月派發首輪消費券之後，當月零售銷售應聲急彈11.9%，但到11月零售銷售增長已縮至單位數。至今年4月派發第二輪消費券同樣刺激當月零售額飆升11.7%，但5、6月又重陷收縮，分別倒退1.6%及1.3%。

然而，黃氏看法較樂觀，料今輪消費券助攻下零售餐飲受刺激程度比8月好，因防疫措施放寬下帶動消費意欲略為改善，加上餐飲企業已增推廣，吸引客人到店消費。即使經濟不景氣可能令消費力度「打折」，但市民過往傾向在10月後舉辦婚宴、較多節日送禮，或有別於8月消費券用於生活必需品的情況。

李兆波則提醒，本地零售及餐飲業沒有內地旅客支撐，表現較疫情前水平仍有很大距離，故料表現續疲弱。