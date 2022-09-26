宏利投資：高收益市場並未出現經濟衰退信號

今年投資環境轉變不少，目前投資者擔憂結構性通脹升溫、利率急速上升和市場波動性加劇等。債券市場多個領域的孳息率亦急速變化，尤其是高收益債券，應視此為「衰退風險臨近」的信號？事實上，即使是在面臨經濟衰退的情況下，高收益債券的基本因素仍具穩定性和實用性。

高收益債券在今年上半年經歷急速調整，與年期相若的美國國債之間的息差由4月初的343點子擴闊至6月底的587點子，大幅超過10年平均息差451點子。息差其後於7月份市場反彈期間收窄，並重返長期平均水平。鑑於債券孳息率與價格呈反比，上半年息差急速擴闊反映債價同樣急速貶值，導致眾多投資者的投資組合價值減少，更令發行高收益債券的公司暫停發行新債。

目前新債發行量低迷，實際上可能反映企業債務再融資的另一長期轉變，即公司普遍可以不靠高收益市場籌集營運資金。這本身可能反映企業實力強勁而非疲弱。

然而，不少投資者的疑問是，上半年高收益債券表現倒退是否意味着高收益市場出現危機。投資者不應着眼於目前的波動市況，而是發掘持久力較強的高收益債券投資機會。

從信貸風險角度來看，高收益債券的違約率目前處於數十年低位，債務回收率則高於長期平均。若日後確實出現經濟衰退，預期整體差距將會收窄，即違約率上升而回收率下降。同時，在傳統高收益債券發行人中，不少質素較佳的發行人，尤其是資訊科技等行業，均具有實力和定價能力以應對目前通脹所致的市場干擾。

總括而言，金融體系並不存在特別憂慮的「金融煉金術」，銀行亦未對處於泡沫的房地產市場承擔過度槓桿風險。儘管孳息率將繼續跟隨與衰退風險相關的市場氣氛而波動，但鑑於實質孳息率及收益型投資者的長期風險調整後回報潛力較高，故高收益債券是相當值得考慮的資產類別。

宏利投資管理環球信貸主管 Caryn Rothman