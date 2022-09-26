黃永輝：聯儲局鷹派致大宗商品走弱

上周美國聯儲局一如預期加息0.75厘，至介乎3至3.25厘，但在預期指引中位數方面大顯「鷹」派姿態，預期今年底聯邦基金利率再上升0.125厘，達到4.25至4.5厘(中間點4.4厘)，2023年底仍然高企於4.5至4.75厘區間(中間點4.6厘)，向市場原先認為明年中聯儲局開始減息的預期大潑冷水。

未來3年美國的實際國內生產總值(GDP)增長率預測降至低於長期趨勢的1.8%，於2022年為0.2%，2023年為1.2%，2024年為1.7%；失業率預測大幅上調至2023及2024年為4.4%，2025年仍為4.3%，一直高於4%的長期趨勢，表明聯儲局決意在經濟惡化的情況下繼續加息以控通脹。

這些事態發展推動美元和美國國債孳息率大幅走高，上周美匯指數飆升近3%，10年期國債孳息率上漲0.23厘，至3.68厘。由於日本及中國以外的其他主要央行也在加息，令全球主要經濟體面臨衰退這個擔憂主導市場情緒，推動了對增長敏感的大宗商品於上周下跌，棉花下跌6.8%、原油下跌6.3%、銅下跌4.8%。銅價出現了疲軟迹象，倫敦金屬交易所的銅庫存連續5天急劇上升，現貨市場的供應緊張出現緩和迹象。紐約商品交易所期銅價格上周五下跌至每磅3.34美元，可能會再次挑戰關鍵支持位即每磅3.14美元。

投資者上周寄望俄羅斯的「部分軍事動員」徵兵能帶來避險買盤，但黃金最終不敵「息魔」和強美元夾擊，金價上周五跌破每安士1,654美元收市，未來上升阻力位為1,690美元，支持位在2018年至2020年反彈的50%回調位1,618美元。在未來兩、3個月，黃金、白銀及鉑金等價格可能會繼續承壓，直至聯儲局達到「鷹」派言行高峰後，債息及美元見頂回落才能展開升勢。

另一方面，受烏克蘭局勢和天氣影響，小麥期貨是過去一個星期表現較好的一項大宗商品。烏克蘭8月份的小麥出口量88.3萬噸，比去年同期減少約270萬噸，而在戰争加劇及聯合國支持的糧食出口走廊面臨風險，9月份這個往年烏克蘭出口最繁忙的月份，小麥出口量存在嚴重不確定性，加上拉尼娜現象令阿根廷和美國平原地區乾旱，影響小麥產量，令小麥價格獲支持。

在年底前，多重不確定性將繼續令大多數大宗商品處於一個動盪的環境，但總體而言，維持看好能源、工業金屬、農產品在供應面緊俏的基本因素支持下可重拾上升趨勢。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝

（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）