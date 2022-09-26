周樂樂：市場恐繼續尋底　留意國策股反轉信號

過去一周，A股滬深兩市指數全線收跌，其中，科創50與創業扳指領跌。申万一級行業中，5升26跌，其中，最強三大行業是煤炭、有色金屬、石油石化，最弱的三大行業是美容護理、建築材料、電子。市場數據上看，在美國聯儲局加息大幅加息衝擊下，資金繼續流出股市，高估值的增長性行業遭拋售壓力較大。同時，資金流向受益於高通脹而業績向好的傳統能源行業。

筆者認為，影響上周股市走勢主要是外圍的利空因素。歐美8月份的PPI與CPI數據均在歷史高位，高通脹憂慮飆升。上周四聯儲局為了打擊通脹而加息75個點子，並上調通脹預期、下調經濟增長目標，更發表繼續加息打壓通脹的鷹派言論。雖然加息幅度符合市場預期，但是高通脹仍未沒有看到見頂的迹象，聯儲局未來將繼續大幅加息的可能性仍比較高。在經濟下行、通脹上升、利率上升的宏觀組合下，股市等風險資產的價格將難料樂觀。

另外，烏克蘭四大地區接連宣布啟動快速公投，以便申請加入俄羅斯聯邦。若公投通過入俄，即成為俄羅斯領土。烏克蘭等軍隊一旦進入該地區，視為侵犯領土，俄羅斯有權使用戰略核武器進行打擊目標，將導致俄烏衝突升級，歐美也將升級對俄羅斯的製裁。同時，俄羅斯總統普京宣布啟動「部分動員」，動員30萬左右的預備役兵力投入烏克蘭戰場，並要求軍工企業全速開動生產軍事產品。認為若歐美繼續支持烏克蘭，俄烏衝突升級可能全面戰爭或核戰爭，那未來國際局勢將更加嚴峻，對國際供應鏈與金融市場的衝擊將更大。

國內方面，國內8月份社會零售、固定投資、規模以上工業增加值、失業率等數據出現好轉，且多數超過預期，反映了經濟在各部委、各地政府刺激經濟措施下得到積極效果。需要注意的是國內經濟與市場是否持續得到支持，需要看中美關係走向與疫情防控措施調整。最近外交部部長王毅赴美國紐約見基辛格、美國商界代表等，再呼籲中美關係友好。市場期待美國官方能夠有積極態度，共同解決當下國際困局。若中美關係沒有改善，國際秩序混亂無法得到解決，對經濟與資本市場的前景難以樂觀。疫情防控上，市場期待內地能夠放鬆防控措施。認為與病毒共存，將逐步成為社會共識，這是潛在利好。

展望後市，因國際秩序混亂、高通脹與歐美高利率，國際市場仍較為波動，國內市場恐繼續震盪尋底，關注美國加息後市場的表現，尤其美股是否出現修復行情。國內處於降息周期，政策面友好，中線看港股與A股有支撐。策略上，中長期仍是關注符合國家產業趨勢的行業，留意新能源汽車、新能源等高增長行業大幅調整後反轉信號，做中長線部署；也可關注受益於政策糾偏與消費刺激的互聯網科技、生物科技、消費等超跌低估值行業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂