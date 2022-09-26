港股黑期低水140點　紐油上周累跌逾7%

●踏入亞洲時段，美匯指數報113.01；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.1392；美元兌日圓處143.5；歐元報0.9682，英鎊報1.0781。金價處1,643.01美元。布油報85.75美元，紐油報79.28美元。比特幣下跌，報1.87萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水140點。

●道指上周五(23日)收報29,590點，跌486點或1.62%；標指收報3,693點，跌64點或1.72%；納指收報10,867點，跌198點或1.8%。全周三大指數分別累跌4%、4.6%及近5.1%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報17,696點，跌236點或1.34%。

●即月恒生指數夜期上周五收報17,704點，跌195點，低水229點，成交22,894張。

●紐約期油上周五跌4.75美元或5.7%，收報每桶78.74美元；布蘭特期油跌4.31美元或4.8%，收報每桶86.15美元。全星期計，紐油累跌近7.5%，布油跌約5.7%。

●紐約期金上周五收報每安士1,655.6美元，跌25.5美元或1.5%，全周累計跌約1.7%。

●英國富時100指數上周五收報7,018點，跌140點或1.97%；德國DAX指數收報12,284點，跌247點或1.97%；法國CAC指數收報5,783點，跌135點或2.28%。全星期計，英、德及法國股市分別累跌3%、3.6%及4.8%。

●日本9月製造業PMI初值報51。

●日本及南韓股市周一早段挫2%。

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