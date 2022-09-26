朝聚眼科1億人幣收購唐山多家眼科醫院權益

於完成後，公司將(i)間接持有唐山冀東醫院70%股權，並根據現有合約安排透過廈門信康諾控制唐山冀東醫院10%股權，(ii)間接持有玉田冀東醫院51%股權，(iii)間接持有灤南冀東醫院51%股權及(iv)間接持有灤州冀東醫院65%股權。

完成後，集團擬通過實施集群化運作模式，加快擴張及加強該等目標醫院的消費眼科服務，並提高其營運效率及盈利能力。該等目標醫院將能夠發揮「朝聚」品牌的作用，這預計將進一步提升該等目標醫院的聲譽及品牌形象，此舉有利於該等目標醫院的進一步發展。