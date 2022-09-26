【高盛推介】滙豐急挫見9個月低 即市資金低位部署好倉
2022年09月26日 10:42
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(26日)受壓急挫，最低見42.4港元兼創9個月低位。現報42.85元，跌約6.2%。近期美國債息持續走高，2年期國債息率高見4.2厘，創2007年以來新高。港元銀行同業拆息也持續走高。此外，滙豐上周宣布上調最優惠利率至5.125厘。
觀察個股輪證資金流向，上周三(21日)及周四(22日)共錄得約940萬元資金流入好倉後，上周五(23日)資金轉向沽出止賺。周一早段股價急挫再度吸引資金流入好倉。
滙豐購24839，行使價53.58元，2023年1月17日到期，實際槓桿13.5倍，貼價。
滙豐購23580，行使價55元，2023年1月26日到期，實際槓桿13.8倍，高槓桿、低街貨。
滙豐牛61245，收回價40元，行使價39元，換股比率100，實際槓桿11倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，中期貼價選擇可留意低街貨滙豐沽(22110)。
滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿7倍，中年期兼低街貨。
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