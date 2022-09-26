【高盛推介】滙豐急挫見9個月低　即市資金低位部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(26日)受壓急挫，最低見42.4港元兼創9個月低位。現報42.85元，跌約6.2%。近期美國債息持續走高，2年期國債息率高見4.2厘，創2007年以來新高。港元銀行同業拆息也持續走高。此外，滙豐上周宣布上調最優惠利率至5.125厘。

觀察個股輪證資金流向，上周三(21日)及周四(22日)共錄得約940萬元資金流入好倉後，上周五(23日)資金轉向沽出止賺。周一早段股價急挫再度吸引資金流入好倉。

滙豐購24839，行使價53.58元，2023年1月17日到期，實際槓桿13.5倍，貼價。

滙豐購23580，行使價55元，2023年1月26日到期，實際槓桿13.8倍，高槓桿、低街貨。

滙豐牛61245，收回價40元，行使價39元，換股比率100，實際槓桿11倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿7倍，中年期兼低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。