【移民注意】經濟曳物價貴　移英仍實際？

英國政府8月正式宣布降低英國國民(海外)護照(BNO)簽證申請門檻，容許在1997年7月1日香港回歸後出生、父母其中一方擁有BNO身份的香港人，今年秋季起可以個人身份獨立申請BNO簽證，毋須再以受養人方式申請。然而，刻下英國經濟低迷，通脹和能源費用高企，移居英國是否仍然吸引？

在2021年1月推出的BNO「5+1」途徑移民英國計劃，容許BNO護照持有人及其家人申請簽證到英國工作、讀書和生活，其後可申請永久居留和入籍。

BNO簽證申請料下月放寬

計劃推出至今年6月30日合共收到14.05萬份申請，有逾13.3萬份申請已經獲批。當中，今年第二季有1.81萬人申請BNO簽證計劃赴英，較首季的1.95萬人跌7.1%，但仍較去年第四季的1.56萬人升16%，反映申請數字未見明顯回落。

英國內政部上月宣布擴大BNO簽證申請，將惠及1997年後出生的港人，當局預計未來5年約有9,700至1.17萬名年輕港人受惠此項放寬。而放寬措施有望最快10月生效。

目前港人申請BNO簽證須繳交申請費、醫療保健費，並且提供經濟能力證明可以應付最少半年生活費。外界憂慮新措施針對的是25歲以下的年輕人，原因是他們的經濟能力相對有限。

政府撥3.6億助港人融入生活

再者，港人移英後能否適應和融合亦受關注。英國政府去年4月公布「香港BNO融合計劃」，撥款4,300萬英鎊(約3.66億港元)協助透過BNO簽證移居的香港人融入英國生活，尋找工作、住屋、學校等。

「香港BNO融合計劃」包括設立迎新中心，協助新移居人士尋找住屋、教育和就業機會；撥款地方議會為新移民提供英語學習支援；向學校提供專項教育資源，教育學生英國和香港的歷史關係等。

一項今年7月公布的研究顯示，移居英國的香港人信任英國政府，惟實際參與社區事務的程度較低，亦缺乏當地社區網絡以作情感傾訴。其中，來到英國的年輕人更是特別孤獨，研究發現他們傾向不相信社區合作可以解決社區問題。

英國通脹率自40年高位回落，8月消費物價指數(CPI)按年升9.9%，較7月份CPI回落0.2個百分點，亦較市場原本估計的10%略低。按月計，8月CPI增長0.5%，亦低於預期的升0.6%。至於扣除能源、食品及煙酒的8月核心CPI按年升6.3%，按月升0.8%，兩者皆符合市場預期。

英國國家統計局指，英國8月通脹回落主要受惠於汽車燃料價格升勢減慢。期內，交通運輸成本按年升幅由7月的15.1%放緩至12.4%，其中汽車燃料價格由前值飆升43.7%，放緩至按年升32.1%，二手車價格按年升幅由8.6%放緩至4.6%。

實質工資跌2.6% 削購買力

不過，個別項目的通脹加劇。食品成本的按年升幅由7月的12.7%加快至13.1%，為2008年8月以來最高；雜項商品和服務按年升幅亦由4%加快至4.6%，為2005年9月以來高位。

英國通脹率高企，即使打工一族薪酬有增長，但仍難以跟上。統計局最新的薪酬數據顯示，截至7月止3個月，英國包括獎金的平均工資按年升幅由前值5.1%加快至5.5%，不包括獎金的平均工資按年升幅亦由4.7%加快至5.2%，齊齊高過市場預期。不過，連同通脹率計算，英國民眾實質工資錄得2.6%跌幅，反映高通脹正蠶食民眾的購買力。

英國首相卓慧思上任後隨即宣布全面紓困方案，協助英國人及各行各業應對能源費用飆升帶來的財務壓力，並希望降低英國通脹率5個百分點。此外，財政大臣關浩霆日前發表1972年來最大規模減稅方案，包括提早至明年4月起將入息稅基本稅率降至19%，撤銷將企業稅由19%上調至25%的計劃，以及削減住宅印花稅等。

卓慧思宣布今年10月1日起計未來兩年，每年能源帳單不超過2,500英鎊(約2.13萬港元)，及會取代現行能源價格上限，藉以讓英國普通家庭每年平均節省1,000英鎊(約8,520港元)。

支援企業 增油氣供應

政府亦會支持所有企業、慈善團體及公立機構應對能源問題，在未來半年提供能源開支擔保。對於酒店業等較受能源價格上漲衝擊的行業，將提供進一步支持，同時建議企業尋找提高能源效率的方法。

她續指，政府將聯同英倫銀行設立400億英鎊(約3,408億港元)基金，確保能源企業的資金流動性，使它們在能源批發市場中維持競爭力，務求穩定能源價格，亦減低能源零售商今年冬天需要政府援助的機會。

此外，政府將批准在北海進行更多油氣勘探，以增加英國本土能源供應，並通過使用水力壓裂、擴大核能和可再生能源發電，使英國於2040年成為能源淨出口國。

按照原定計劃，英國能源價格上限10月起本應由每年1,971英鎊(約1.67萬港元)升至3,549英鎊(約3.02萬港元)，升幅達破紀錄的80%。根據諮詢公司Cornwall Insight的預測，該上限預計將在明年首季和第二季分別攀升至4,649英鎊(約3.96萬港元)和5,341英鎊(約4.55萬港元)。

不過，外媒統計，凍結能源價格方案將會動用多達1,300億英鎊(約1.1萬億港元)公帑。

英國國內生產總值(GDP)經過6月份按月萎縮0.6%後，7月重拾增長0.2%，但反彈力度遜市場預期。在7月錄0.4%增長的服務業，成為帶動整體GDP擴張的主因。其中訊息和通訊產業增長1.5%，為服務業7月增長帶來最大貢獻。

哀悼期或影響本月GDP增長

惟有分析認為，由於英女王伊利沙伯二世逝世，英國全國今月有為期10日的哀悼期，期間大量商舖暫停營業，或影響本月GDP增長，甚至使英國經濟更快步入衰退。

英倫銀行早前已發布悲觀展望，指出最近的天然氣價格上漲導致英國的經濟活動前景再次顯著惡化，預計當地經濟從今年第四季開始進入衰退，並可能持續5個季度。這將是英國面臨金融海嘯以來最長的衰退期，而經濟萎縮的幅度或最高達2.1%。