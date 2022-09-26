李偉傑：港股或現技術性反彈　滙豐及渣打仍未喘穩

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，外圍股市未見起色，港股亦受拖累，恒指上周更失守萬八點。本周期指結算，周四(29日)港股通暫停，相信大市成交進一步減弱。不過，港股已進入超賣水平，不排除在淡市下挾升，出現技術性反彈，恒指下一阻力先看10天線約18,600點水平，但仍要留意成交量是否配合，以及會否有利好消息支持，才可確認脫離6月延伸至今的下降通道。