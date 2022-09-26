李偉傑：港股或現技術性反彈 滙豐及渣打仍未喘穩
2022年09月26日 11:01
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華盛證券經紀部董事李偉傑表示，外圍股市未見起色，港股亦受拖累，恒指上周更失守萬八點。本周期指結算，周四(29日)港股通暫停，相信大市成交進一步減弱。不過，港股已進入超賣水平，不排除在淡市下挾升，出現技術性反彈，恒指下一阻力先看10天線約18,600點水平，但仍要留意成交量是否配合，以及會否有利好消息支持，才可確認脫離6月延伸至今的下降通道。
英國公布多達450億英鎊的減稅措施後，當地金融市場大幅波動，英鎊兌美元更貶值至1.035，為有紀錄以來最弱，並拖累國際金融股如滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)股價急挫。李認為，雖然銀行股可受惠加息周期，但除非英鎊喘穩，否則相關股份仍會受到拖累。如果有意吼銀行股，可考慮受外圍環境影響較少的中銀香港(02388)及恒生銀行(00011)。
美元強勢，加上市場憂慮經濟衰退，商品價格如油價、金價持續受壓。對於「三桶油」走勢，李指出，中國海洋石油(00883)最緊貼油價，但股價已回補9月初的裂口位，短線仍有機會上試10.3港元。如果看淡油價走勢，則可考慮對油價敏感度較低的中國石油(00857)及中國石化(00386)。