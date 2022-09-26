陳偉明：港股短期已反映利淡消息

還記得3個月前，當港股6月仍在22,000點之上的時候，市場憧憬美國通脹見頂、加息步伐放慢，恒指不但已在今年3月18,235點見全年低位，而且大有機會在内地疫情回穩、重啟經濟活動及中央不斷出招維穩下，向上突破22,500關，甚麼兩萬三、兩萬四、兩萬五的年內目標不絕於耳。

隨後美國公布5月通脹數據續創40年新高，聯儲局隨即在6月尾宣佈加息0.75厘，明顯地在高通脹及加息收水環境下，環球股市難有運行，美元續強亦拖累港股反覆回落，但當時港股估值便宜成為大部分投資者拒絕認錯的藉口，不相信港股趨勢已經轉向下，只認為下跌空間有限，不知不覺間美國已在上周連續第3次加息0.75厘，聯儲局主席鮑威爾亦似乎開始轉軚接受美國有機會衰退，港股亦在美元強、人仔弱的拖累下跌穿今年3月低位，今早再創年來新低17,740點，筆者過往不斷提醒的反覆候高造淡策略，及上周的爆邊策略繼續帶領大家在逆市中賺錢。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明