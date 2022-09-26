【高盛推介】美團、騰訊低位急彈 資金開淡倉
2022年09月26日 11:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周受市傳騰訊控股擬減持拖累，由上周三(21日)起連跌3日，當中上周五(23日)跌約2.8%，周一(26日)輕微低開約0.2%後隨即反彈，現報167.7港元，升約4.6%。
然而騰訊及後澄清，指未有擬以提供資金用於股票回購和新業務，減持其他公司股份。騰訊上周五失守280元水平，跌約2.8%。周一早段則低見273.2元，繼上周五再創3年新低後反彈，現報285元，升約3.6%。
觀察個股輪證資金流向，上周三至上周五皆錄得資金流入美團好倉，合共約2,190萬元。騰訊好倉亦見近期獲資金積極吸納，上周5個交易日共錄得約5,130萬元，為上周最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見近日北水沽出美團，上周五錄得約1.8億元資金淨賣出。騰訊則於近期獲北水持續買入，上周5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約22.7億元。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高槓桿選擇可留意騰訊購(23005)。低面值選擇可留意騰訊購(22662)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63536)，遠牛選擇可留意騰訊牛(61848)，與現價有約20及35元收回距離。
騰訊購23005，行使價333.5元，2023年1月30日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。
騰訊購22662，行使價360元，2023年1月26日到期，實際槓桿9.3倍，低面值、高槓桿。
騰訊牛63536，收回價265元，行使價262.2元，換股比率500，實際槓桿11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛61848，收回價250元，行使價247.2元，換股比率500，實際槓桿7.4倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿11.6倍，短期、貼價、高槓桿。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。
騰訊熊69977，收回價310元，行使價313元，換股比率500，實際槓桿9.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團購23156，行使價192元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。
美團購23396，行使價173元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。
美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比8.0倍，相近收回價近牛中街貨最低。
美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.1倍，熱門、中期。
美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，新上市近熊。
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