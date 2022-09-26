調查：逾8成長者從未使用數碼理財諮詢服務

滙豐保險最新調查發現，新冠肺炎疫情為加速數碼工具在各年齡層普及化的主要原因，不過，長者在健康及理財數碼服務上渗透率偏低，有82%從未使用數碼理財諮詢服務，另有84%長者未曾聽過遙距診症及/或在線心理輔導服務。

滙豐保險與路德會合作推動長者生活數碼化及數碼認知，於今年6月至8月訪問600名30至69歲受訪者，了解他們對於科技如何令老有所為(productive ageing)的看法。

當中60歲或以上的長者，超過96%擁有智能電話，並每日有上網的習慣。不過，調查發現生活數碼化的最大障礙為欠缺信任，達有45%；欠缺數碼知識和欠缺人與人之間的接觸分別佔32%與27%。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，信任是取決社會能否進一步數碼化的主要因素。該行將持續投資於數碼解決方案，及先進的數碼安全及管理系統，以消除客戶對使用數碼渠道的疑慮，尤其是長者。

該行於今年上半年，透過直接渠道的年化新造保費共2.4億港元，而在第五波疫情時，透過數碼渠道的保單申請則高達40%。

展望未來，文認為全球加息環境下，包括股市在內的投資環境較為波動，客人亦渴望得到較存款回達高的產品，繼而選擇購買保險等保障類型產品，預期下半年香港保險業務按年有雙位數字增長。