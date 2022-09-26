Trip.com香港：出境航班訂單按周飆近4倍　喪搶大阪機票

緊接港府上周五(23日)公布「0+3」入境安排的消息，Trip.com整理了剛過去周末的最新數據顯示，Trip.com(香港)出境航班訂單量按周增長近4倍。航班方面，前五的出境目地名為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，而其訂單量按周分別增長6.28倍(曼谷)、7倍(首爾)、13.85倍(東京)、1.97倍(新加坡)及73倍(大阪)。

數據所見，亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。Trip.com(香港)香港用戶預訂海外酒店的平均天數現在是3至4天。至於入境趨勢，Trip.com(香港)入境航班訂單量按周增長155%。航班方面，前五的入境目的地為：曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單量按周分別增長2倍(曼谷)、1.32倍(倫敦)、1.39倍(新加坡)、1.8倍(台北)及69%(曼徹斯特)。

該公司指出，海外遊客或需要更多時間來消化「0+3」，雖然入境遊的數據未如出境遊在周末期間有如此大的增幅，但仍然相信入境遊會在今年第四季度錄得大幅增長。現時大部分入境航班訂單將在10月下旬進行，而該企全球用戶預訂香港酒店的平均天數目前在5天左右。