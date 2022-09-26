道期跌逾百點 美匯指數升破114
2022年09月26日 16:11
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●美匯指數日內曾高見114.53，創2002年5月15日以來新高，現報113.31；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.1457；美元兌日圓報143.65；歐元企0.9672，英鎊處1.0716。金價報1,645美元。布油報85.55美元，紐油報78.24美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌109點。
●恒生指數全日收報17,855點，跌78點或0.44%；國企指數收報6,137點，升23點或0.38%；科技指數收報3,647點，升57點或1.61%。主板成交1,043億港元。https://bit.ly/3C6Zj1c
-受累英鎊急瀉，滙豐、渣打及長和系捱沽。
-數科集團：香港創科發展空間大，未來一年冀拓新領域。
●滬綜指收跌37點，酒店、旅遊板塊表現較好，煤炭、石油、軍工股則相對落後。https://bit.ly/3dOZgh3
●中國經濟：
-發改委：加大支持新型基礎設施建設。
-深圳擬發展成國際電競之都。
-內地延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策。
-騰訊遊戲：未成年人10月長假每天只能玩1小時。
●香港經濟：
-Trip.com：離港航班訂單按周飆近4倍，喪搶大阪機票。
●減少對華依賴！蘋果將在印度生產iPhone 14。
●人民幣中間價跌至7.0298，兌每百港元報91.31。
●傳法興摩通等外資行正評估兩岸局勢應急方案。
●調查：逾8成長者從未使用數碼理財諮詢服務。
●韓圜跌勢未止！南韓央行承諾必要時採取行動。
●電召車巨企Grab無意大規模裁員，力拓金融服務。
●南韓稱國際刑警對加密幣Terra創辦人發紅色通緝令。
●亞開行：聯儲局加息美元強，亞洲國家或干預匯市。