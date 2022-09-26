道期跌逾百點　美匯指數升破114

2022年09月26日 16:11
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    ●美匯指數日內曾高見114.53，創2002年5月15日以來新高，現報113.31；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.1457；美元兌日圓報143.65；歐元企0.9672，英鎊處1.0716。金價報1,645美元。布油報85.55美元，紐油報78.24美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌109點。
    ●恒生指數全日收報17,855點，跌78點或0.44%；國企指數收報6,137點，升23點或0.38%；科技指數收報3,647點，升57點或1.61%。主板成交1,043億港元。https://bit.ly/3C6Zj1c
    -受累英鎊急瀉，滙豐、渣打及長和系捱沽。
    -數科集團：香港創科發展空間大，未來一年冀拓新領域。
    ●滬綜指收跌37點，酒店、旅遊板塊表現較好，煤炭、石油、軍工股則相對落後。https://bit.ly/3dOZgh3
    ●中國經濟：
    -發改委：加大支持新型基礎設施建設。
    -深圳擬發展成國際電競之都。
    -內地延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策。
    -騰訊遊戲：未成年人10月長假每天只能玩1小時。
    ●香港經濟：
    -Trip.com：離港航班訂單按周飆近4倍，喪搶大阪機票。
    ●減少對華依賴！蘋果將在印度生產iPhone 14。
    ●人民幣中間價跌至7.0298，兌每百港元報91.31。
    ●傳法興摩通等外資行正評估兩岸局勢應急方案。
    ●調查：逾8成長者從未使用數碼理財諮詢服務。
    ●韓圜跌勢未止！南韓央行承諾必要時採取行動。
    ●電召車巨企Grab無意大規模裁員，力拓金融服務。
    ●南韓稱國際刑警對加密幣Terra創辦人發紅色通緝令。
    ●亞開行：聯儲局加息美元強，亞洲國家或干預匯市。