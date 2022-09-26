【產經直播】港股續跌 成交轉強有啟示？
2022年09月26日 16:41
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英鎊大瀉，重磅滙豐控股(00005)等股份插水，即使龍頭科網股ATMXJ齊齊逆市向上，仍難撐起大市，恒指周一(26日)反覆跌78點，報17,855點，再創逾10年低位，不過成交增多，達過千億元，有無咩啟示？北水周四(29日)起暫停，對港股影響大唔大？
英國推出半世紀以來最大減稅方案，市場憂將加劇國家債務負擔，並引發通脹。英鎊急瀉，兌美元創紀錄低位，在亞洲時段匯價失守1.04關口。以英國為基地的銀行股大挫，滙豐控股(00005)、渣打集團(02888)齊跌7%過外。長和系股份亦向下，有大量英國資產的長實集團(01113)插水逾8%，有貨點算好？英鎊兌美元又有幾大機會跌穿「1算」？
龍頭科網股ATMXJ逆市升，意味已見底？其中美團(03690)彈力最強，升逾4%，大摩亦唱好，預計美團第3季經營溢利率將繼續按年改善。美團最值博？
憧憬「十一長假期」帶動消費，內需板塊受追捧，相關消息可帶動板塊炒到幾高？呷哺呷哺(00520)股價急升一成四，主因推出全新燒肉品牌「趁燒」，股份可唔可以吼下？部署時有咩要留意？
油價受壓，布油失守85美元，創近今年低位，「三桶油」捱沽。最新油價睇法係點？相關股份又要點部署？
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