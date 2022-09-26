華懋蔡宏興籲政府適度為樓市減辣

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，息口上升，本港樓市趨淡靜，部分業主可能因經濟環境轉變，急於減價套現出貨，而政府亦出招降低壓測，市民買樓可量力而為。事實上，不少業主的物業已供滿，相信未來樓價波幅不會太大。

對於下月的施政報告，他建議可適度減辣，對樓市有幫助。至於旗下住宅新盤何文田站瑜一第1A期，正待批預售樓花同意書，項目擁有市區罕有向南海景優勢，而現時市場買樓意欲不明朗，會在適當時間推出項目。

至於本港今日起實施「0+3」新入境檢疫安排，蔡指，新措施有助本港經濟加快復甦，對樓市有正面的影響，並希望有關措施可進一步放寬，吸引旅客及商務人士到訪。

他續稱，過去兩年疫情下，企業收縮規模，商廈空置上升，亦對寫字樓生態造成影響，在家工作更加盛行，但相信仍不能完全取代人與人之間面對面的交流，寫字樓未來的設計會着重加入公共空間及綠化環境。

華懋集團位於荃灣如心廣場35至38樓的辦公室，剛完成室內提升工程，室內空間打破傳統高層坐房的習慣，所有工作空間改為開放式設計，鼓勵不同職級之間進行溝通，提升決策及執行透明度。