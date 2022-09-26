「金融科技從業員培訓資助先導計劃」學費資助最高2.5萬

香港金融管理局今天（9月26日）公布「金融科技從業員培訓資助先導計劃」的實施細則。計劃為成功取得金融科技專業資歷的從業員提供最高八成學費資助，名額約1,500個，以推動金融科技人才專業化，並壯大香港金融科技人才庫。

隨着「銀行專業資歷架構—金融科技」成為首批獲政府「資歷架構」認可的金融科技專業資歷，財經事務及庫務局委託金管局率先在銀行界推行此計劃，並由香港銀行學會協助執行。金管局經諮詢財庫局和業界後，已敲定相關實施細則，並於今天正式啟動計劃。

合資格的專業資歷是指「銀行專業資歷架構─金融科技」下的6個專業資歷，而每個合資格的專業資歷可獲得八成培訓費用資助，上限為25,000港元。認可機構須資助其員工完成所需的培訓課程和考試，並在員工取得合資格的專業資歷後3個月內向香港銀行學會提交資助申請。

金管局總裁余偉文表示，「銀行專業資歷架構」在提升香港銀行從業員的專業能力方面擔當關鍵的角色。金管局很高興其「銀行專業資歷架構—金融科技」成為首批獲資歷架構認可的金融科技專業資歷，並且能夠與財庫局合作落實「金融科技從業員培訓資助先導計劃」。

計劃所提供的培訓資助將鼓勵銀行從業員在金融科技領域的專業發展，亦將有助銀行界培育更多具質素保證的金融科技人才，迎接金融服務數碼化帶來的龐大機遇。