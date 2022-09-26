TikTok據報與美國草擬國安協議　無需出售股權

美媒引述消息人士指，拜登政府與TikTok已起草一份初步協議，以解決該影片分享程式在國家安全方面的憂慮。據報TikTok會在不須母公司字節跳動出售股權的情況下，為其數據安全及管治作出改變，惟雙方仍就潛在協議爭辯。

據報TikTok 將對三個主要領域進行整改。首先是把其美國數據存儲在可能由甲骨文公司營運的美國服務器，而非在新加坡及弗吉尼亞州自己的服務器上，其次是甲骨文公司或將監控 TikTok 的算法，以確定應用程序推薦的內容。最後TikTok將成立一個安全專家委員會，向政府報告，以監督其在美國的業務。

這次與TikTok的談判是由美國司法部主導，據報美國司法部副部長Lisa Monaco擔心這些條款對中國不夠嚴厲。美國財政部也懷疑與TikTok 的潛在協議能否充分解決國家安全問題。報道表示，這或導致條款發生變化，決議結果或許拖遲幾個月。

報道還引述一位知情人士說，白宮還一直在制訂另外兩項行政命令，除了是處理有關美國投資者將資金投入中國公司的擔憂，另一項命令也可能賦予政府更多權力，以處理可能將數據洩露給外國勢力的應用程序。