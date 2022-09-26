樓價UPDATES：灝景灣兩房劈140萬沽　原業主10年賺五成

二手業主減價出貨，青衣指標屋苑灝景灣兩房單位，劈價140萬元後，以740萬元售出，呎價僅約13,755元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角12座高層D室，實用面積約856方呎，套三房連間隔，望樓景，成交價低見1,200萬元，呎價約14,019元，原叫價達1,390萬元，最終減價190萬元成交，減幅約14%。

●美聯謝國安表示，北角DIVA中層C室，實用面積約493方呎，兩房開放式廚房間隔，獲外區用家垂青，叫價亦由1,050萬元減至1,034萬元易手，呎價約20,974元，原業主於2014年3月以約1,002.7萬元購入，轉手帳面獲利約31.3萬元，物業升值約3%。

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九龍區

●香港置業張世傑稱，藍田滙景花園7座低層D室，實用面積約537方呎，兩房間隔，以780萬元放盤約個月，即獲區內客接洽，議價後減價37萬元，以約743萬元成交，呎價約13,836元。

●世紀21富山劉倩彤指，牛池灣曉暉花園5座中層A室，實用面積約676方呎，三房設計，以865萬元成交，呎價約12,796元，今年中同類型單位做價達920萬元，短短4個月跌價約6%，創屋苑近兩年新低呎價，上址叫價938萬元，減價73萬元，減幅約7.8%。

●中原楊詠滔稱，土瓜灣傲雲峰7座低層C室，實用面積約691方呎，套三房間隔，享內園泳池景，擁裝修，最初開價1,600萬元，近日減至1,200萬元即獲洽購，成交價1,120萬元，呎價約16,208元，較銀行估價1,183萬元低約5%，新買家為換樓客。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園12座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場售528.5萬元，呎價約8,927元。

●利嘉閣黎子滔稱，長沙灣嘉珀山2座低層B室，實用面積約1,659方呎，四房雙套連工人套間隔，望內園景，成交價2,768萬元，呎價約16,685元，原業主於2005年以約1,878萬元購入，持貨約17年帳面賺約890萬元，物業升值約47%。

●香港置業王英傑表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街15號中層C室，實用面積約485方呎，一房間隔，望園景，以月租1.55萬元放盤約1星期，即獲同區客接洽，雙方經議價後決定以1.48萬元承租，呎租約30.5元。

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新界區

●利嘉閣梁均耀稱，青衣灝景灣5座中層C室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望內園景，3月叫價880萬元，現以740萬元沽出，呎價約13,755元，原業主於2012年以479萬元買入，持貨約10年，轉手帳面獲利約261萬元，期內物業升值約54%。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆麟苑L座低層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，區內換樓客見單位有裝修，雙方議價後，再微減2萬2元，上述新買家遂便決定於已補價自由市場以「一筆過」形式以418萬元購入自住，呎價約10,424元。

●美聯何廷傑稱，元朗YOHO MIIDTOWN第5座低層E室，實用面積約507方呎，內園兩房戶，開價約935萬元，樓價一劈再劈，新買家見按揭壓力測試放寬，24小時內入市，雙方議價後，劈價約98.2萬元，以836.8萬元成交，呎價約16,505元。

●美聯蔡天賜指，上水居屋彩蒲苑A座中低層4室，實用面積約351方呎，套一房間隔，原業主計劃移民，加上樓市回軟，終在已補價自由市場價338萬沽出，呎價約9,630元。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園9月暫錄4宗買賣，包括5座低層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，叫價630萬元，最終以595萬元易手，呎價約11,759元，屋苑樓價罕見低於「6球」。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑K座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價710萬元，放盤1年，減幅約14.1%，劈價減100萬至610萬元沽出，呎價約9,385元。

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳中心6座低層G室，實用面積約684方呎，套三房間隔，望內園景，以約975萬元易手，呎價約14,254元，原業主2001年以約253.3萬元購入，持貨約21年帳面獲利約721.7萬元，物業升值約2.8倍。

●美聯林健偉透露，將軍澳新都城2期7座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，同區上車客睇樓1次即承接，原業主為投資客，見市況疲弱沽貨，減價12萬元，以618萬元成交，呎價約17,025元，原業主於2018年7月以700萬元購得，帳面蝕讓離場。

●中原柯勇表示，將軍澳9月暫錄約167宗二手買賣，與上月同期相若，維景灣畔佔6宗，包括8座中層H室，實用面積約697方呎，套三房間隔，以1,065萬元易手，呎價約15,280元。

●利嘉閣潘佳彬指，將軍澳居屋康盛花園4座高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，望山景，原業主早前在已補價自由市場叫價540萬元放售，近日累減約77萬元，以約463萬元易手，呎價約10,243元。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳東港城7座中層A室，實用面積約623方呎，套三房間隔，早於21年9月開價約1,000萬元，先後經過6次調整叫價，最終以808萬元成交，累減192萬元，減幅超過19%，創屋苑今年三房戶成交價新低，呎價約12,970元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑G座中層5室，實用面積約539方呎，兩房開則，有裝修，去年9月於已補價自由市場放盤叫價710萬元，由於市況淡靜，多次調整叫價至630萬元，終獲區外用家以595萬元購入，累減115萬元，呎價約11,039元。

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