美股個別發展　英鎊日內轉升

英鎊波動引發歐洲金融市場震盪之際，美股周一早段個別發展，道指跌82點，報29,507點；標指升1點，報3,694點；以科技股為主的納指升74點，報10,942點。港股夜期報17,911點，升34點，高水56點。

英鎊兌美元日內轉升，報1.0859。外媒引述消息指出，英倫銀行仍未決定是否就市場狀況發表聲明，央行正在密切關注市場。投資各界已預期央行會介入，以緊急加息來穩定英鎊和國債市場。英國央行不予置評。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國就業市場強勁，相信經濟有能力消化聯儲局的加息行動，並以「相對有序的方式」放緩。他表示，聯儲局將盡一切努力避免深度的、嚴重的經濟痛苦，雖然實現「軟着陸」是艱難的，但並非無可能。

沃頓商學院教授西格爾批評，聯儲局再一次犯下了政策錯誤，繼先前錯估通脹形勢導致太遲加息後，現在又過分收緊貨幣政策。他認為，當局的決定將會令藍領及中產階層都會付出代價，最終將以比預期更快的速度減息。

展望後市，加拿大皇家銀行(RBC)資本市場美股策略主管Lori Calvasina表示，股市當前正面臨嚴峻的考驗。她指出，按照自1970年代以來的數據分析，加上對於通脹、利率走勢的預測所結合的估值模型，標指今年底的市盈率(PE)估值跌至16倍將會是合理水平。

她續稱，3,500點將會是未來數周標指的關鍵水平，因為這意味着股市自高位回調了逾27%，是典型經濟衰退情境下的中位數跌幅。同時，根據市場對明年標指成分股的每股盈利共識預測，失守3,500點意味着該指數的預測市盈率，將跌穿長期平均水平。

企業消息方面，市場研究機構Counterpoint預測，由於iPhone 14 Pro和Pro Max機型暢銷等原因，蘋果公司(Apple Inc.)手機平均售價將在第三季創新高，達892美元；第四季均價將攀升至944美元。另外，Apple宣布將與印度的代工廠合任，於當地生產iPhone 14，該公司股價早段升0.98%。

人造肉公司公司Beyond Meat宣布，供應鏈總監Bernie Adcock將於本月底離職，以「尋求另外的機會」。此前該企營運總監Doug Ramsey因為在停車場與人發生爭執並咬傷他人鼻子，遭停職至今。Beyond Meat股價升2.1%。