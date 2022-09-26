「0+3」港人報復式外遊　本地零售恐跌12%

海外抵港人士檢疫安排終於放寬至「0+3」(即僅須3天居家醫學監察，毋須酒店隔離)，被困逾兩年的港人正準備外出旅遊之際，本地經濟景氣卻可能面對新的衝擊，皆因不徹底的通關下，來港的國際旅客未必太多，反而港人「報復式」外出旅遊，則利淡本地零售市道。投行瑞銀直言，國際旅客量可能僅小幅復甦，但這班旅客在疫情前對香港零售額的貢獻本就較低，反觀大量香港人可能出境旅遊，不在本地消費，料本地零售支出可能下跌高達12%。

不與內地通關衝擊大

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，對10月之後的香港零售額表現持謹慎看法，尤其是可選消費品支出，因為日本將在10月11日後取消所有出行限制。再者，中國內地仍實施嚴格的防疫限制，香港與內地大規模恢復通關的可見度仍較低。該行維持香港全年本地生產總值(GDP)預測按年增長0.2%，因為前幾個季度顯著拖累增長，而外部增長不確定性仍較高。

野村亦表示，在疫情爆發前，內地訪港旅客佔香港旅客總數接近80%，取消國際旅客的酒店隔離，不太可能大幅增加入境旅客總數，對本地零售及餐飲業的推動作用相當有限；而出境旅遊人數的潛在激增，則可能對本地經濟生產總值產生負面影響。

值得留意的是，香港政府最終先選擇與國際通關，野村認為這或反映內地防疫政策短期內不會放寬。更重要的是，對內地而言，失去香港作為國際金融中心地位的代價太大，尤其是目前內地邊境仍封閉下，比以往更加需要「開放」的香港。

事實上，相比全面開放邊境予旅客的日本、泰國以及新加坡等地，香港復常步伐已相當緩慢，甚至威脅其全球金融中心的地位。日資券商大和建議，投資者關注最終有多少展覽活動及會議，以及多少海外及內地旅客重新到訪香港，以了解國際社會對這次入境措施放寬的看法，審視有關影響。

花旗看好部分板塊薦買

無論如何，當局上周表明正研究有序開放與世界聯通，隨即引發市場對「0+0」(零隔離檢疫、零醫學監測的憧憬。投行花旗相信，香港銀行、保險、濠賭、香港地產、零售及旅遊板塊有望受惠。

瑞銀則表示，檢疫政策放鬆應能緩解外籍人士離港及跨國企業縮減香港辦公室規模的壓力，甚至能帶動外籍人士來港量小幅回升，這將拉動寫字樓和住宅租金，中環寫字樓業主的表現料可領先。

瑞銀直言，國際旅客量可能僅小幅復甦，但這班旅客在疫情前對香港零售額的貢獻本就較低。