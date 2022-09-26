新界上車盤吸客　粉嶺北項目超額11倍

一手市場聚焦於新界上車盤，粉嶺北項目周二(27日)將作首輪銷售，該盤最終收票超額逾11倍。而天水圍項目則落實本周五次輪賣80伙。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期次輪賣80伙

胡指，上述價單發售的單位涵蓋一房至三房戶，實用面積353至667 方呎，折實平均呎價約14,603元，折實售價506.2萬至952.17萬元，折實呎價13,178至17,241元。按定價計，該批單位市值3.8億元。至於即將招標的單位包括6伙特色戶及24伙別墅單位。該盤將於周四(29日)中午12時截票。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue截收2,970張入票

他指，上述最終收票量，相對昨晚超過2,800票的數字，約多出近170票，當中有不少向隅客在最後一天趕來登記，成績理想，證明了市場對項目相當有信心。資料顯示，項目明日即將展開首輪銷售，共涉及253伙，包括10伙連花園特色戶採招標形式出售。

●何文田站瑜一第1A期仍待批預售

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，息口上升，本港樓市趨淡靜，部分業主可能因經濟環境轉變，急於減價套現出貨，而政府亦出招降低壓測，市民買樓可量力而為。事實上，不少業主的物業已供滿，相信未來樓價波幅不會太大。

對於下月的施政報告，他建議可適度減辣，對樓市有幫助。至於旗下住宅新盤何文田站瑜一第1A期，正待批預售樓花同意書，項目擁有市區罕有向南海景優勢，而現時市場買樓意欲不明朗，會在適當時間推出項目。

●西南九龍維港滙三房售2,721萬元

●.啟德嘉峯匯三房售2,350萬元

●白石角嘉熙連天台戶呎價約19,594元

嘉華國際發展的大埔白石角嘉熙，最新沽出3座21樓A室特色戶，實用面積1,083方呎，採四房連儲物室間隔，連同962方呎天台及1個車位以2,122萬元成交，呎價約19,594元。

●石硤尾緹山周五起招標推售1號別墅