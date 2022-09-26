新界上車盤吸客 粉嶺北項目超額11倍
2022年09月26日 22:02
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一手市場聚焦於新界上車盤，粉嶺北項目周二(27日)將作首輪銷售，該盤最終收票超額逾11倍。而天水圍項目則落實本周五次輪賣80伙。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期次輪賣80伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周一(26日)上載最新銷售安排，落實周五(30日)展開次輪銷售。新地代理總經理胡致遠表示，次輪將會發售80伙，包括50伙以價單形式發售及30伙招標出售。
胡指，上述價單發售的單位涵蓋一房至三房戶，實用面積353至667 方呎，折實平均呎價約14,603元，折實售價506.2萬至952.17萬元，折實呎價13,178至17,241元。按定價計，該批單位市值3.8億元。至於即將招標的單位包括6伙特色戶及24伙別墅單位。該盤將於周四(29日)中午12時截票。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue截收2,970張入票
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第二期ONE INNOVALE-Bellevue，周一(26日)中午12時已經截票，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目最終接獲2,970張入票，按明日首輪以價單發售243伙計，超額認購逾11.2倍。
他指，上述最終收票量，相對昨晚超過2,800票的數字，約多出近170票，當中有不少向隅客在最後一天趕來登記，成績理想，證明了市場對項目相當有信心。資料顯示，項目明日即將展開首輪銷售，共涉及253伙，包括10伙連花園特色戶採招標形式出售。
●何文田站瑜一第1A期仍待批預售
華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，息口上升，本港樓市趨淡靜，部分業主可能因經濟環境轉變，急於減價套現出貨，而政府亦出招降低壓測，市民買樓可量力而為。事實上，不少業主的物業已供滿，相信未來樓價波幅不會太大。
對於下月的施政報告，他建議可適度減辣，對樓市有幫助。至於旗下住宅新盤何文田站瑜一第1A期，正待批預售樓花同意書，項目擁有市區罕有向南海景優勢，而現時市場買樓意欲不明朗，會在適當時間推出項目。
●西南九龍維港滙三房售2,721萬元
整體一手市場交投量疏落，但部分新盤餘貨亦錄得承接。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，本月至今暫沽10伙，包括最新售出I期的1座12樓C室，實用面積966方呎，採三房連儲物室及多功能房間隔，成交價為2,721.3萬元，呎價約28,171 元。此外，維港滙系列項目至今累計已沽出796伙，套現約114億元。
●.啟德嘉峯匯三房售2,350萬元
一手市場缺乏大型全新盤推售，不少成交屬新盤餘貨。其中，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，最新錄得本月首宗成交。項目的第1A座36樓E室，單位實用面積762方呎，採三房連工作間間隔，透過招標以2,350萬元成交，呎價約30,840元。據悉，該項目至今累售992伙，佔全盤1,006伙的99%，連車位計合共套現逾117億元。
●白石角嘉熙連天台戶呎價約19,594元
嘉華國際發展的大埔白石角嘉熙，最新沽出3座21樓A室特色戶，實用面積1,083方呎，採四房連儲物室間隔，連同962方呎天台及1個車位以2,122萬元成交，呎價約19,594元。
●石硤尾緹山周五起招標推售1號別墅
嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，上載最新銷售安排，落實將於周五(30日)起招標推售全盤面積最大的1號別墅，實用面積7,171方呎，屋內提供升降機，地庫設有3個車位，地下為客飯廳，對出有1,053方呎花園，全屋設有五個套房，其中2樓全層屬主人套房，並連接兩個露台，另設1,306方呎天台。招標期由當日起至10月31日，期間每日招標及截標。