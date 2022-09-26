【產經評論】全球陷鬥衰時代　歐降亞升機會來

過去的世界經濟強國，如今都紛紛陷入危機。典型例子是英國，新首相一上場，拋出半世紀以來最大規模的減稅方案，引發資金外逃，英鎊暴跌至歷史新低。歐盟禍不單行，能源危機未退，右翼勢力崛起，民粹主義抬頭，一盤散沙，歐元跌勢難見盡頭。整個歐洲不堪入目，與息口猛加、滯脹叩門的美國，如「阿蘭嫁阿瑞」累鬥累！奈何中國尚未走出「動態清零」防疫，大大限制亞洲經濟復甦能力，世界頓陷入「鬥衰」時代。不過，凡事「物極必反」，全球深受美元「以鄰為壑」的傷害，才會反思去美元化的重要性；西方經濟沒有最差只有更差，才凸顯中國疫後亞洲團結崛起的機會。

今年以來，一眾非美貨幣鬥貶，天曉得英鎊表現如新興貨幣，一瀉難止，昨日更破底而下，皆因英國政府提出超級減稅方案，勢將推高政府債務和通脹，若資金以腳投票，遠離英國資產，只怕英國還將面對一場新興市場式的金融危機，試問此刻，誰敢為英鎊估底？英鎊兌美元朝平價走向，不再是天方夜譚，好可能只是英鎊漫長貶值潮的一個里程碑而已。

歐洲問題，何只英國。歐盟第三大成員國的意大利，近日由極右黨派勝出大選。面對又多一個成員國民粹主義崛起，歐盟要處理眼前的能源與通脹危機更艱巨。事實上，在俄烏戰爭問題上，歐盟內部一直存分歧，反戰、脫離歐盟的離心漸大。昨傳來歐盟計劃延遲對俄羅斯石油設定價格上限的消息，實不令人意外。對歐盟前景的憂慮，勢削弱市場對持有歐元資產的信心，整個歐洲都變得「生人勿近」！

時值國際大宗商品與股、樓市等資產價格已開始下跌，預示市場需求下降，美國聯儲局卻懶理經濟衰退風險，繼續激進加息。顯然，美國國會中期選舉愈來愈近，去年錯判物價走勢，失去控制通脹最佳時間的拜登政府別無他選，不顧後果地盡打「強美元」王牌，以增加美元購買力，抵銷部分通脹壓力，亦好彰顯美元霸權。可此舉卻變相「以鄰為壑」，向全球輸出禍水，成全球金融市場動盪的禍源。息差因素讓各央行為穩本幣而疲於奔命，中國人民銀行昨再維穩人民幣，惟充其量只能平抑短期波幅，卻不足以扭轉兌美元的貶值之勢。

眼下美元仍是全球第一大貨幣，也被視為最穩陣的避險之選，可實際上全球正為美國的貨幣政策付出沉重代價。畢竟全球約半數外債以美元計價，美元與美債息狂飆，意味全球外債成本猛漲，可在俄烏戰爭、中美博弈、全球分裂之下，經濟增長本就在受壓，並沒有能力抵銷這股逆流的衝擊。

當強美元加速全球經濟走進衰退成為事實，這道回力鏢最終會傷及美國企業利潤和消費者。世界經濟是否進入漫長的「攬炒」模式，亞洲崛起仍留一線希望，尤其是當全球都飽受美元霸權之苦，經貿去美元化的意識加強，當中國走出防疫困局，讓經濟重納正軌，就看亞洲諸地能否團結反撲。近日傳來印度主動提出尋求與中國關係恢復正常，絕非偶然。這場百年變局，歐降亞升漸有迹可尋。