東方日報B1：英鎊曾插4%破底

英國為挽救經濟，不惜推倒貨幣，於上周提出50年來最大規模減稅計劃，政府本財政年度發債目標需要大幅提高約45%，至2,341億英鎊(逾1.97萬億港元)！市場對英鎊信心大失，兌美元曾跌逾4%，穿1.04，創歷史新低；其後回升至1.08水平，兌港元更一度低見8.14。如此斷崖式下跌，令英鎊陷信心危機，也拖累一眾在英有主要業務的港股遭洗倉。

惟不少券商為長和系護航，其中銀河聯昌報告分析長實的收入，指該企營業利潤和資產總值(GAV)在英的佔比低於20%，故認為市場對英鎊貶值的潛在負面影響反應過度。該行重申長實的「增持」評級，目標價66.4元。長實周一在市場回購437.45萬股，每股代價介乎47.25至51.05元，涉資2.12億元，為近期少有的大額單日回購。

摩根大通則指出，若英鎊貶值約一成，雖然或拖低長建及電能今年盈利平均約5%，惟英政府建議取消上調企業稅率，或觸發遞延所得稅負債撥備撥回，可抵銷英鎊貶值逾10%的影響。

瑞銀在報告坦言，弱英鎊對英資銀行不利，其中滙控原本穩定的淨利息收入利好因素，或被英鎊匯價下跌所抵銷。惟英國當局凍結家庭能源開支上限為每年2,500英鎊，對零售信貸風險有實質幫助，假設英倫銀行政策利率升至3厘，英資銀行的自由現金流仍具吸引力，在英資銀行之中首選渣打。

不過，英鎊走勢仍難看好。上海商業銀行財資研究主管林俊泓以《英鎊殞落》為題發表報告，直言利率和政府財赤上升，英鎊不得不跌，英國財政大臣關浩霆的做法，是企圖增加政府支出來推動經濟，與1980年代美國列根政府的做法類似，惟英鎊在國際地位和特權遠不如美元，英鎊跌勢或未完。

債市同樣受壓，美債周一遭拋售，10年期美國國債孳息率昨攀升9點子至3.78厘，兩年期孳息率觸及4.3厘。美銀策略師指出，今年可能是政府債市自戰後1949年以來最差的一年。

Bleakley Advisory Group投資總監Peter Boockvar亦表示，央行將利率保持在低位的年代已成過去，史上最大的金融泡沫—主權債券泡沫，還在繼續收縮。

債市泡沫響警號，歐洲央行管委成員兼德國央行行長Joachim Nagel認為，歐央行應退出部分非常規政策，如把到期債券所得資金停止再投資，又指有關做法十分重要。不過，他亦表示，通脹蠶食財富，對最弱勢社群打擊最深，故面對通脹不能不作為。