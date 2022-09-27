能源、食品價格樣樣升！德國呢行面臨「存亡之秋」...

外媒報道，受俄烏戰爭影響，歐洲能源及食品價格飆升，尤其是之前嚴重依懶俄國天然氣進口的德國，有當地麵包業界稱，他們正「努力維持生計」，但擔心若情況持續，整個產對將面臨生存危機。

德國烘焙師協會常務董事Friedemann Berg表示，當地70%的手工麵包店均使用燃氣焗爐，惟能源價格正不停飆升。而作為麵包店日常主要兩項原材料的麵粉和食用油，亦受戰事影響而價格飆漲。

柏林連鎖麵包店負責人Tobias Exner表示，現時的小麥價格為戰爭前的2.5倍，而一公升食用油的成本，則由過去的82美分，上升到現時超過2.91美元。與此同時，能源費用亦較2020年相比翻了兩倍。

為應對能量成本飆升，Exner為旗下包店安裝較節能烤爐，並縮短麵包店的營業時間，仍考慮調低烘焙設定溫度，但他亦坦言溫度不足將影響成品品質。

由於成本大幅上漲，德國的許多麵包店已經關門，或自發抗議，要求政府提供緊急援助。德國烘焙師協會亦呼籲政府作出「快速且不官僚」的財政援助，Berg指，麵包店可以尋求在許多方面削減成本，但「他們能做的也只有這麼多」，如果政府的幫助不能很快到來，預期有很多麵包店不得不放棄經營，或者直接申請破產。