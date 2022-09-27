林嘉麒：英國減稅方案「自焚」　令歐洲引以為戒

繼聯儲局放大鷹後，英國最新減稅方案又震散股債兩市。英國首相卓慧思政府推出1972年以來最為激進的減稅方案，下調家庭和企業稅項負擔，以提振長期經濟潛力。英國保守黨政府本意是希望，措施能夠提振經濟，避免經濟衰退，奈何英鎊隨即大跌。上周五英鎊單日跌3%，英國債息全線急升，五年期單日升51點子，約為1991年以來最大，兩年期單日升幅亦達41點子。

英國情況有點是自焚，亦足以令歐洲引以為戒。英國新政府既要刺激經濟又會控制能源成本，推了個總值1,610億附加預算，減稅規模為1972年最大。而為支持補貼能源及其它額外開支，英國同日宣布要增發624億英鎊國債，於是即時在市場產生一系列疑問及不信任；一，英倫銀行既如期QT但政府又增發國債，而加息計劃不變，令到英國政府負擔的資金成本高於名義經濟增長，往後財政狀況成疑。二，英國市場形成新興市場化，即同時面對雙赤問題，而上周五市場波動加速投資者有相關看法。三，附加預算會增加通脹壓力，抵銷原本能源補貼短暫壓低通脹預期。如果英債情況導致投資主權債基金有更大贖回的話，美債以至所有一線國企都受影響。

上周標普500一星期累積跌4.6%，實質利率由八月初0.09%升至現水平1.3%，美股市盈率壓縮約8%。由於各大機構相繼上調債息及利率預測，即使未計盈利因素，估值亦要扣減。標普500 RSI跌至28.9，但10及11月份VIX仍然倒掛。短線走勢無謂亦難於揣測，惟現時市場新增問題在於因為全球主要資產近日波動大增，可能觸發機構戶在操作上要De-Risk 或Deleverage 以調校風險系統。事實是，議息後，股債齊跌，資金流顯示，市場只愛現金，兩個統計數字都顯示，現金單周獲流入規模高達數百億美元計。加息後，將資金投放隔夜逆回購機制所獲取利率有3.05%，既是零風險而且市場又正在加大避險，大量資金投放貨幣基金，都促成使用量急升。環球股債動盪，恒指已失守萬八點，2022市盈率為9.73倍，23年預測市盈率8.5倍，看似吸引，但此乃建基於盈利比今年高14%的預測。

奈何，人民幣持續下跌，內地經濟未見好轉，本地因素又低迷，盈利預測可信仍成疑，在未有更準確更新之前，預測真空期令港股暫時是沒有合理倍值可言，短線並不宜出手撈底。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒