道指陷入熊市　油價見近9個月低位

●踏入亞洲時段，美匯指數報114.11；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報7.167；美元兌日圓處144.57；歐元報0.961，英鎊報1.0726。金價處1,627.49美元。布油報82.75美元，紐油報76.73美元。比特幣升2%，報1.91萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●道指收報29,260點，跌329點或1.11%；標指收報3,655點，跌38點或1.03%；納指收報10,802點，跌65點或0.6%。道指由今年1月高位累跌超過兩成，為2020年3月以來首次陷入技術性熊市。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報17,785點，跌69點或0.39%。

●即月恒生指數夜期收報17,843點，跌34點，低水12點，成交20,181張。

●國際油價創近9個月低位，紐約期油跌2.03美元或2.58%，收報每桶76.71美元；布蘭特期油跌2.09美元或2.42%，收報每桶84.06美元。

●紐約期金收報每安士1,632.4美元，跌22.2美元或1.3%。

●英國富時100指數收報7,020點，升2點或0.03%；德國DAX指數收報12,227點，跌56點或0.46%；法國CAC指數收報5,769點，跌14點或0.24%。

●日本20年期國債孳息率自2015年以來首次升破1%。

●歐洲央行行長拉加德稱將在利率正常化後商討量化緊縮。

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