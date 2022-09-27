華爾街警告：全球經濟98%陷衰退　投資者係時候清醒！

外媒報道，多國央行鷹氣十足，起勢加息，使風險資產不斷創下慘烈紀錄，但歐美貨幣政策官員卻仍未出手相助。「黑色星期一」為金融市場帶來一片哀嚎，華爾街開始對投資者發出嚴厲警告，指股市的拋售壓力愈來愈大。研究機構Ned Davis Research更認為，全球經濟衰退的可能性高達98%。

Ned Davis Research的全球衰退機率模型近期升至98%上方，觸發嚴重衰退訊號。該機構表示，上述模型之前達到如此高的水平，是在2020年及2008至2009年，即景氣陷入嚴重低迷時期，這代表在2023年某個時間點，全球衰退風險將會進一步上升，為全球股市帶來更多下行空間。

此外，摩根士丹利財富管理首席投資總監Lisa Shalett警告，看好企業獲利取得亮眼表現的樂觀主義者，就如在懸崖邊上行走的夢遊者。Shalett表示，包括樓市在內的經濟放緩迹象顯示，一旦投資者意識到美國聯儲局政策已經落後，則承受報應的日子將隨之而來。她認為，目前的熊市仍未結束，若投資者繼續低估利率快速上升的影響，前方恐迎來更多意外的負面消息。

全球各地壞消息頻傳，對創下2008年以來最差表現的股市來說，拋售壓力不減反增。

Homrich Berg首席投資總監Stephanie Lang表示，不幸的是，這只是一個必經過程，因為聯儲局不會停止動作，市場必須進行相應定價。展望未來，即使沒有陷入衰退，也會很快陷入，因此市場仍有下行空間。

此外，美國銀行發出警告，伴隨着市場持續下跌，投資者幾乎避開所有資產類別，市場情緒已達到2008年全球金融危機以來最悲觀的狀態。