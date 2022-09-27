中國經濟：首8個月規模以上工企利潤按年跌2.1%

國家統計局公布，內地今年首8個月規模以上工業企業實現利潤總額55,254億元人民幣(下同)，按年下降2.1%；期內企業營業收入按年增長8.4%。

1至8月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1,9011億元，按年增長5.4%；股份制企業實現利潤總額40,623.6億元，增長0.8%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額12,797.0億元，下降12.0%；私營企業實現利潤總額14,955.5億元，下降8.3%。

統計局指，隨着部分大宗商品價格升幅回落，工業企業利潤上下游結構明顯改善，裝備製造業利潤降幅連續4個月收窄，電力行業利潤持續回升。從8月份看，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤增速較7月加快或降幅收窄、由降轉增，佔比超過6成，其中多數為中下游行業。

工業生產持續恢復疊加高溫天氣影響導致用電需求旺盛，發電量增速逐月加快並升至近年高位，帶動電力行業利潤快速恢復。1至8月份電力行業利潤按年下降2%，降幅較1至7月份收窄10個百分點。8月份電力行業利潤按年增長1.58倍，增速較上月加快111.8個百分點。