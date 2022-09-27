鄧聲興：中銀香港派息穩定　上望30.7元

美聯儲今年3月啟動自2018年12月以來的加息周期，將聯邦基金目標利率上調至3厘至3.25厘的區間。美聯儲在過去3次會議連續加息0.75厘，單次加息幅度為1994年以來的最大。受此影響，本港銀行亦相繼宣布調高最優惠利率(P)，是2018年9月底以來首次加P。

此外，集團亦保持港澳地區銀團貸款市場安排行首位，香港私人住宅新造按揭市場維持第一。2022年上半年，客戶貸款增長港幣819.66億元或5.1%至16,810.5億元。與此同時，中銀香港一向股息穩定，派息比率保持40%至60%之間，相信今年派息亦能將平衡股東回報需求、外圍的經營環境和風險變化、銀行盈利水平等因素。阻力位為30.7元，支持位為26.4元。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份)