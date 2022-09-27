埃利安：英倫銀行宜緊急加息1厘　穩定鎊匯及市場情緒

英國公布半個世紀以來最激進的減稅方案，導致英鎊及國債雙雙大跌。外媒報道，著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)周一(26日)敦促英倫銀行應緊急加息1厘，穩定市場情緒，避免英鎊價格進一步下滑，打擊消費者購物情緒，拖累經濟受損。

此外，法國農業信貸銀行外匯策略師Valentin Marinov表示，市場對英倫銀行的聲明感到失望，如果拋售持續，英鎊將在未來數日開始與美元在平價水平徘徊，屆時英倫銀行別無選擇地加息以試圖支撐鎊匯。

大和資本市場經濟研究部門主管Chris Scicluna稱，似乎沒有理由相信，在英國財相關浩霆提出新的財政計劃之前，市場會讓英國政府如願，市場可能迫使他們採取行動，在下一次央行會議之前仍有可能緊急加息。

此外，安聯全球投資公司高級投資組合經理Mike Riddell表示，英倫銀行處於一個非常困難境地，如果他們不作出反應，可能會導致英鎊再次崩盤。若他們真的作出反應，已發展市場為捍衞貨幣而加息看起來就像一個新興市場。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)認為，市場的反應是一個真正的擔憂，並擔心英國政府與央行的新行動會令經濟增加不確定性。關鍵問題將是，最終這對削弱歐洲經濟意味甚麼，這是美國經濟將如何表現的重要考慮因素。