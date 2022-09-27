油塘正轉型至高級商住區　蔚藍東岸戶戶望海凸顯矜貴

近年東九龍正不斷蛻變，其中油塘區亦成功轉型中，除了水泥廠紛紛停業，區內亦有不少土地陸續申請改變用途，如油塘灣發展項目等，漸漸由傳統工商區搖身變成為高級商住地帶，情況猶如十年前啟德，而啟德早期開售的發展項目，若由2017年持貨至今，樓價已累升20%，足證油塘發展潛力可看高一線。

油塘亦盡享東九龍發展機遇，一脈連接毗鄰的觀塘、九龍灣及啟德發展區等新商業城，其中T2主幹路及茶果嶺隧道日後通車後，啟德到藍田只需3分鐘。同時，東區過海隧道出口分別為太古城及油塘，油塘往來新舊商業重鎮太古交通便利。油塘加上觀塘，效果如港島東的太古城加鰂魚涌；另油塘及西九均於過海隧道上出口處，可見油塘發展潛力與西九相似，將成為另一個高端商住區。

由五礦地產銳意發展的蔚藍東岸傲立在東九龍海岸，項目臨海而建，4幢物業共提供688伙，實用面積由237至2,136方呎，間隔由開放式至四套房及儲物室連廁。全部單位戶戶望海，坐擁維多利亞港、鯉魚門海峽及藍塘海峽三大優美景致。

私人住客會所「Club Montego」佔地約5萬方呎，以海的流動為特色主題，並融入健康、環保及天然三大元素，是全港首個榮獲國際級《WELL健康建築標準™》認證，備有逾30項設施，以及約2.4萬方呎綠化園林空間。另外，發展商早前表示，將打造一條闊15米的海濱長廊，又會預留臨海逾1萬平方呎的商業樓面，作購物及特色餐飲等設施。

至於周邊配套完善，休閒娛樂及購物商場近在咫尺。由蔚藍東岸步行約7分鐘可達港鐵油塘站、商場「大本型」、鯉魚門廣場，提供超市、銀行及食肆等，足夠應付日常生活需要；而距離蔚藍東岸約5分鐘步程，可到達有百年歷史的三家村避風塘，該處以海鮮及海產店聞名，同時亦是鯉魚門市政大廈，有公共圖書館、體育館及街市。

交通配套方面，項目亦特設專車直達港鐵站，門外有巴士及小巴直達大部分地區，而住客更可步行約3分鐘到三家村碼頭，乘搭渡輪前往西灣河，日後增設航線下，住客更可專享直達中環及尖沙咀的便利。