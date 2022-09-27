【高盛推介】阿里低位整固 資金積極吸納好倉
2022年09月27日 10:54
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(23日)失守80港元水平後，周一(26日)曾反彈約0.4%，唯周二(27日)早段再度下跌，現報77.4元，跌約1.7%。股價距離3月份創下的歷史低位不足1成。阿里雲宣布將投資10億美元升級全球合作夥伴生態系統。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極部署好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約5,040萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於周一獲資金轉向流入，有約590萬元。
投資者如看好，由於股價跌至低位，早前留意的產品或已變得價外，應轉移留意貼價兼高對沖值的產品。認購證方面的貼價選擇可留意阿里購(15962)。高槓桿選擇可留意阿里購(23240)。牛證方面的進取近牛選擇可留意阿里牛(66845)，只宜即市短綫部署，遠牛選擇可留意阿里牛(61811)，與現價有約12元收回距離，可作過夜中線部署。
阿里購15962，行使價84.33元，2022年11月23日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。
阿里購23240，行使價90.9元，2022年12月28日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿。
阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率18.6倍，市場上槓桿最高之一近牛，即市短線部署。
阿里牛61811，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，過夜中線部署。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.6倍，高槓桿。
阿里熊50359，收回價90元，行使價92元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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