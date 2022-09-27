【高盛推介】騰訊低位整固　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(26日)低開雖曾低見273.2港元，創3年新低，及後反彈並重上280元水平收市，倒升約3%。周二(27日)早段則再度回吐，最低見275.4元。現報275.8元，跌約2.6%。據騰訊報表披露，騰訊回購持續，周一於聯交所再度回購125萬股，涉資約3.53億元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金趁低積極吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,370萬元。淡倉於周一獲資金轉向流入，有約1,320萬元。

觀察港股通資金流向，周一北水則繼續買入騰訊，錄得約6,000萬元資金淨買入。

騰訊購23005，行使價333.5元，2023年1月30日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿。

騰訊購23271，行使價320元，2023年2月17日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。

騰訊購25404，行使價309元，2023年2月7日到期，實際槓桿7.2倍，高敏感度、低街貨。

騰訊牛63536，收回價265元，行使價262.2元，換股比率500，實際槓桿18.8倍，相近收回價近牛中街貨最低。

騰訊牛61848，收回價250元，行使價247.2元，換股比率500，實際槓桿9.3倍，近25元收回距離遠牛。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。

騰訊熊50903，收回價290元，行使價293元，換股比率500，實際槓桿14.7倍，新上市貼熊。

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