【產經直播】經濟衰退風險升溫 股民要點自保？
2022年09月27日 12:19
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美國聯儲局不斷強化鷹派熱度，全球主要央行加息愈趨進取，引發市場加深經濟衰退擔憂，股、匯、商品市場「笠笠亂」，港股只能繼續肉隨砧板上？投資者想穩穩定定收息鞏固資產收益，低吸Global X 恒生高股息率ETF(03110)有着數？
環球市場風高浪急，資金開始向債券大挪移。據統計，各類綠色債券發行量每年正在高速增長，2021年全球發行的各類綠色金融產品已突破1.5萬億美元。全球首隻聚焦亞洲綠債的ETF，Global X 彭博 MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF(03059)又具備咩優勢？
各國紛紛發展綠色能源，以摒棄使用舊能源所帶來的污染。同時，為減低對俄羅斯天然氣的依賴，歐盟亦計劃推出5,650億歐元措施，加快可再生能源發展，大力發展光伏和新能源汽車；另外，中國國家能源局發布1至8月份全國電力工業統計數據顯示，全國主要發電企業電源工程完成投資3,209億元人民幣，按年增長18.7%。其中太陽能發電1,025億元人民幣，按年增長323.8%。國內外各種政策頻繁出台，依家可以吼入Global X 中國潔淨能源 ETF(02809)？
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