女股神：強美元或反噬美國自身　促聯儲局幣策轉向

外媒報道，有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)周一(26日)在Twitter上表示，強美元持續對全球其他地區造成「毀滅性衝擊」，恐反噬美國經濟活動及競爭力，迫使聯儲局把貨幣政策轉向。

伍德指，孳息率曲線表明，美國貨幣政策自80年代以來從未如此嚴厲。10年期國債孳息率為3.75%，2年期國債孳息率為4.25%，倒掛50點子。在時任聯儲局主席沃爾克(Paul Volcker)領導下，長期國債孳息率從10%上升至16%，而在主席鮑威爾和團隊近期行動下，國債孳息率從0.5%增至3.7%，避險情緒正在打擊除現金以外所有資產。

她表示，在方舟看來，目前的貨幣政策比80年代的限制大得多，當時為抑制通脹，沃爾克將聯邦基金利率翻倍，從10%上調至20%。至於鮑威爾則將利率從0.25%，調升至3.25%，且有進一步加息計劃。

她補充，通脹在70年代末、80年代初飆升，醞釀了15年，由1964年的越戰及大社會計劃開始，至1971年金本位制度結束時加劇。

伍德提到，日本和中國上周接連拋售美元，以保護國家貨幣免受美元拋物線的影響，這對全球經濟造成重大損害。伍德認為，拋售美元可能是貨幣寬鬆即將到來的第一個迹象。美元的拋物線走勢對世界其他地區造成毀滅性衝擊，應該會侵蝕美國競爭力、就業和經濟活動。